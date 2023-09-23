В ряды ЦАХАЛа добровольно вступила девушка из друзской общины - впервые в истории

Это стало новым поводом для протеста против правительства.

Впервые в истории друзская девушка приняла решение о добровольном призыве в армию и была зачислена в ЦАХАЛ. Это вызвало негодование старейшин сообщества.

Об этом сообщает "Walla".

Глава друзской общины Муафак Тариф уже обратился к министру обороны, Йоаву Галанту, и начальнику Генерального штаба, Герци Галеви, требуя категорического отказа на все запросы девушек из друзской общины о призыве в ЦАХАЛ. Тариф считает это "грубым нарушением негласного соглашения между Израилем и друзской общиной, которое было соблюдено в течение долгих лет".

"Друзская община рассматривает прецедент с призывом девушки в ряды ЦАХАЛа как исключительно серьезный. Мы отвергаем любую попытку представить такой шаг как кошерный и легитимный. Община друзов как единое целое отвергает любые варианты призыва друзских женщин, какими бы мотивами это не прикрывалось", - заявил он.

В заявлении говорится, что идея призыва женщин из друзской общины в корне порочна и не подлежит обсуждению. По словам Тарифа, члены общины уже сделали предупреждение, что инцидент может спровоцировать конфликт на внутриконфессиональном уровне, который будет иметь тяжкие социальные и культурные последствия.

В ЦАХАЛе отреагировали на заявление друзской общины. Там заявили, что ведут диалог с лидерами общины и намерены уважать ее обычаи.

Ранее стало известно, как ЦАХАЛ изменится в ближайшие годы.