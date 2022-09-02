В Самарии ЦАХАЛ и полиция пресекли нелегальные автогонки

Прибывшие на место мероприятия сотрудники полиции и ЦАХАЛ задержали десятки нарушителей, в том числе и двух организаторов гонок.

В ночь на 2 сентября в Самарии сотни водителей устроили нелегальные автогонки. Но мероприятие было пресечено силами ЦАХАЛА и полицией, которые арестовали большое количество нарушителей, в частности организаторов.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В пресечении беспорядков принял участие также глава регионального совета Самарии Йоси Даган. В полиции отметили, что водители нелегальных автогонок заблокировали проезд на шоссе и угрожали безопасности другим участникам дорожного движения.

Прибывшие правоохранители зафиксировали также несколько инцидентов метания камней по еврейским машинам и выкрикивание националистических призывов.

В результате были задержаны десятки нарушителей, в том числе и организаторы нелегального мероприятия. Шесть автомобилей получили постановление о «снятии с дороги».

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