В Самарии застрелен палестинец, врезавшийся в полицейский авто

Израильские силы безопасности застрелили в субботу палестинского водителя после того, как он протаранил своей машиной полицейское авто на севере Самарии.
Об этом сообщает Times of Israel.
Согласно сообщению, инцидент произошел возле аванпоста Хават-Гилад. Палестинский автомобиль врезался в полицейский авто после того, как выехал со встречной полосы на обочину дороги.
Отмечается, что Армия обороны Израиля заявила, что военнослужащие и полицейские «опознали подозрительный автомобиль, который приближался к ним с ускорением, и пытался их переехать».
«Солдат ЦАХАЛа открыл огонь по машине. Террорист обезврежен», — заявили военные, добавив, что никто из военнослужащих не пострадал.
Как сообщал Курсор, в июне военные Армии обороны Израиля застрелили палестинца возле барьера безопасности у города Калькилья в Самарии.
Палестинские медики опознали погибшего как Набиля Ахмада Салима Ганима, палестинца из города Наблус на севере Самарии.
По информации пресс-службы ЦАХАЛа, солдаты застрелили палестинца, который пытался проникнуть в Израиль через барьер безопасности, пересекающий Иудею и Самарию.
«Подозреваемый повредил забор безопасности … в попытке незаконно попасть на израильскую территорию. Солдаты открыли огонь. Было обнаружено попадание», — сказал представитель израильской армии.
Также Курсор информировал о том, что в конце мая в деревне Аль-Хадер, которая находится недалеко от Бейт-Лехема, был убит 15-летний арабский подросток Зияд Ганим. Его застрелил один из солдат ЦАХАЛа во время погони за подозреваемым, который бросал в военнослужащих Армии обороны Израиля коктейли Молотова и камни.
Солдаты охраняли перекресток недалеко от поселения Эфрат. Во время погони за подозреваемым они зашли в соседний поселок, где их атаковали местные жители. В 15-летнего араба попали. Затем солдаты оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Правда, от пулевого ранения в грудь Ганим скончался.