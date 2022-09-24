В Самарии застрелен палестинец, врезавшийся в полицейский авто

По словам военных, солдат выстрелил в водителя, который врезался в полицейскую машину возле поста Хават-Гилад.

Израильские силы безопасности застрелили в субботу палестинского водителя после того, как он протаранил своей машиной полицейское авто на севере Самарии.

Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно сообщению, инцидент произошел возле аванпоста Хават-Гилад. Палестинский автомобиль врезался в полицейский авто после того, как выехал со встречной полосы на обочину дороги.

Отмечается, что Армия обороны Израиля заявила, что военнослужащие и полицейские «опознали подозрительный автомобиль, который приближался к ним с ускорением, и пытался их переехать».

«Солдат ЦАХАЛа открыл огонь по машине. Террорист обезврежен», — заявили военные, добавив, что никто из военнослужащих не пострадал.

Как сообщал Курсор, в июне военные Армии обороны Израиля застрелили палестинца возле барьера безопасности у города Калькилья в Самарии.

Палестинские медики опознали погибшего как Набиля Ахмада Салима Ганима, палестинца из города Наблус на севере Самарии.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, солдаты застрелили палестинца, который пытался проникнуть в Израиль через барьер безопасности, пересекающий Иудею и Самарию.

«Подозреваемый повредил забор безопасности … в попытке незаконно попасть на израильскую территорию. Солдаты открыли огонь. Было обнаружено попадание», — сказал представитель израильской армии.

Также Курсор информировал о том, что в конце мая в деревне Аль-Хадер, которая находится недалеко от Бейт-Лехема, был убит 15-летний арабский подросток Зияд Ганим. Его застрелил один из солдат ЦАХАЛа во время погони за подозреваемым, который бросал в военнослужащих Армии обороны Израиля коктейли Молотова и камни.

Солдаты охраняли перекресток недалеко от поселения Эфрат. Во время погони за подозреваемым они зашли в соседний поселок, где их атаковали местные жители. В 15-летнего араба попали. Затем солдаты оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Правда, от пулевого ранения в грудь Ганим скончался.