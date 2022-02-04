В сети показали фото израильских спортсменов на зимних Олимпийских играх

В сети показали фото шести израильских спортсменов, которые находились в олимпийской деревне перед началом церемонии открытия, состоявшейся в 14:00 по израильскому времени.
Об этом сообщил телеграмм-канал «», который предоставил фото с места события
Кроме того, появились первые кадры непосредственно с церемонии открытия, в которой участвуют израильские спортсмены.
Известно, что знаменосцами на мероприятии выступят фигурист Евгений Краснопольский и лыжница Ноа Шоллос.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что началась церемония открытия зимней Олимпиады 2022 в Пекине — прямая трансляция.
В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. 2 и 3 февраля начались первые соревнования по керлингу, фристайлу и хоккею.
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