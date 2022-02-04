В сети показали фото израильских спортсменов на зимних Олимпийских играх

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. В сети показали фото шести израильских спортсменов, которые будут принимать участие в этом грандиозном мероприятии.

В сети показали фото шести израильских спортсменов, которые находились в олимпийской деревне перед началом церемонии открытия, состоявшейся в 14:00 по израильскому времени.

Об этом сообщил телеграмм-канал «Израиль по-русски», который предоставил фото с места события

Кроме того, появились первые кадры непосредственно с церемонии открытия, в которой участвуют израильские спортсмены.

Известно, что знаменосцами на мероприятии выступят фигурист Евгений Краснопольский и лыжница Ноа Шоллос.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что началась церемония открытия зимней Олимпиады 2022 в Пекине — прямая трансляция.

В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. 2 и 3 февраля начались первые соревнования по керлингу, фристайлу и хоккею.

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