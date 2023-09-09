В стране проходит 36-я неделя протестов против судебной реформы накануне решающего голосования

В Высоком суде во вторник должно пройти слушание по первому законодательному акту, принятому в рамках пересмотра судебной системы.

Главный протест против судебной реформы пройдет на улице Каплан в Тель-Авиве, где, как ожидается, выступит певец Шалом Ханох. Штаб борьбы против судебной реформы сделал важное заявление относительно своих планов накануне важного голосования.

Об этом пишут "Детали".

В заявлении Штаба сказано, что правительство ведет опасную подстрекательскую пропаганду, тем самым призывая к мятежу против власти закона. Они планируют серию акций протеста, чтобы четко обозначить свою позицию относительно того, что неподчинение решению БАГАЦа не будет принято народом Израиля.

Стоит добавить, что помимо знаменитого певца во время протестов в Тель-Авиве сегодня также выступят бывший руководитель ШАБАКа Юваль Дискин и глава Национальной адвокатской палаты Амит Бахар.

Ранее "Курсор" писал о том, что бывший министр юстиции Ави Нисенкорн обратился к противникам судебной реформы. Ави Нисенкорн, бывший министр юстиции, а также бывший председатель Всеизраильской конфедерации трудящихся обратился к противникам судебной реформы, сделав важное заявление относительно новой угрозы для Израиля. Он утверждает, что «наша демократия в опасности».

Также мы сообщали, что адвокат Шимон Нетаф сделал важное заявление. По его словам, если судебная реформа не будет одобрена, то «израильское общество может развалиться». Он считает, что правительство захватила небольшая группа людей и это нужно прекратить.

Кроме того, известно, что президент Герцог выдвинул новое предложение относительно судебной реформы.