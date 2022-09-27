В Тель-Авиве на людей рухнула ветра: пострадали две женщины

На место происшествия вызвали бригаду «скорой» помощи, которая госпитализировала пострадавших в медицинское учреждение.

Сегодня вечером, 27 сентября, в Тель-Авив от дерева отпала ветка и упала на проходящих мимо людей. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщает издание Inn.

Ветка обрушилась на женщин в возрасте 80 и 40 лет, они получили легкие травмы. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи, которая госпитализировала пострадавших в медицинское учреждение «Ихилов».

Медики отметили, что женщины находились в сознании. У них диагностированы ушибы на конечностях.

«Мы видели большую ветку, которая обвалилась, часть ее все еще была прикреплена к дереву, а другая часть лежала на тротуаре», — повторили медики.

«Курсор» писал ранее, что под напором сильного ветра обрушилось дерево в городе Кармиэль. Из-за этого проезжая часть улицы оказалась перегорожена. К счастью, дерево никого не зацепило. Кроме того, не пострадали и автомобили, которые были припаркованы рядом.

Еще мы писали, что около 45 оливковых деревьев, принадлежащих палестинским фермерам вблизи города Шхема в Самарии, были вырваны из земли. Организация утверждает, что возраст некоторых деревьев вблизи деревни Бурин превышал 70 лет.

Напомним, что в результате масштабных лесных пожаров на греческом острове Эвбея полностью сгорело уникальное оливковое дерево Нимфа, чей возраст составляет порядка 2,5 тысячи лет.