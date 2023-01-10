В Тель-Авиве снесут часть комплекса старого автовокзала

Компания Levinstein Properties сегодня, 10 января, уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу (TASE) о получении первого разрешения на снос зданий в этом районе, в частности будет разрушена часть старого автовокзала.

Об этом пишет Globes.

Старый центральный автовокзал Тель-Авива начал работать в 1942 году и служил главным автовокзалом города до 1993 года, потом после многих задержек наконец открылся новый центральный автовокзал. В 2011 году были окончательно утверждены планы реконструкции территории, а в 2015 году Levinstein Properties и Shikun & Binui Holdings Ltd. (SKBN) совместно купили более 70 процентов земли.

После снова части комплекса старого автовокзала, компания хочет возвести жилой комплекс на 600 квартир и постройки коммерческого назначения. В ближайшее время план застройки должен быть утвержден местной комиссией Тель-Авива — Яффо по планированию и строительству.

Кроме жилых квартир и офисов, на территории участка планируют построить рестораны, магазины, а также предприятия обслуживания общей площадью 56.000 кв. м и подземную парковку.

«Курсор» писал, что Мерав Михаэли ранее заявляла, что семиэтажный автовокзал, торговый центр и непреднамеренный заповедник летучих мышей, который, словно наковальня, расположился на огромном участке площадью 144 тысячи квадратных футов на запущенной южной окраине города, будет демонтирован к концу 2023 или началу 2024 года.