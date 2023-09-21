В Тель-Авиве суд запретил разделять молящихся по половому признаку

Суд отказался одобрить петицию организации, которая проводит молитвы в общественных местах.

Согласно решению Тель-Авивского окружного суда, в городе не будет разделения между мужчинами и женщинами во время общественных молитв. Решение было принято по петиции организации "Свобода и уважение к человеку в Израиле" против мэрии Тель-Авива.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Петиция была подана в отношении молитв, которые проводятся на улице Дизенгоф во время Йом Кипур, особенно на исходе поста. Мэрия приняла решение не соглашаться с организацией "Рош ехуди", которая организует молитвы, и запретила создание физической преграды между молящимися мужчинами и женщинами.

Организация "Свобода и уважение к человеку в Израиле" в своей петиции заявила, что мэрия не имеет права запрещать традиционное разделение между мужчинами и женщинами во время молитвы. Они указали на то, что такая практика существует уже давно и является неотъемлемой частью еврейской религиозной традиции.

Однако судья в вердикте отметила, что авторам петиции не удалось доказать, что отсутствие разделения по полу во время молитвы причинит вред самой сути этой обрядовой практики. Она также указала, что запрет на разделение на площади Дизенгоф, не являющейся святым местом, будет считаться дискриминацией.

Таким образом, в Тель-Авиве не будет проводиться разделение между мужчинами и женщинами во время общественных молитв.

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