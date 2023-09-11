В Тель-Авиве умер известный украинский музыкант Ян Табачник

Названо место, где его похоронят.

В Тель-Авиве после длительной борьбы с раком легких умер известный украинский музыкант и бывший народный депутат Ян Табачник.

Об этом сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook.

Он пишет, что 78-летний Табачник скончался 11 сентября после 20:00 11 сентября в Тель-Авиве, в больнице. На протяжении двух последних лет он боролся с онкологией.

"Прощайте, Маэстро...На одного философа в мире стало меньше....Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таким было его желание, на земле его родного народа...", – добавил Маслий.

Отметим, что Табачник родился 31 июля 1945 в еврейской семье в Черновцах (Черновцы, Украинская ССР, СССР). Он является советским и украинским эстрадным аккордеонистом-виртуозом, композитором, президентом Высшей лиги мэтров мирового аккордеона. Также он был Народным артистом Украины (1994) и народным депутатом Украины V, VI, VII созывов.

Также "Курсор" сообщал, что тысячи израильтян провели в последний путь репатрианта из Украины, погибшего в теракте.