В Тель-Авиве ввели новые штрафы для водителей самокатов и велосипедов

Нарушителям придется раскошелиться на значительные суммы.

Муниципалитет Тель-Авива ужесточает контроль за соблюдением правил движения на велосипедах и самокатах, и нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 1500 шекелей.

Об этом сообщает "НЭП".

Во время Йом-Кипур инспекторы не будут работать, но камеры останутся активными. Одной из основных норм подчеркивается то, что велосипедисты обязаны использовать только выделенные велосипедные дорожки. В случае их отсутствия, движение должно осуществляться по правой стороне дороги, и езда по тротуарам будет оштрафована на 250 шекелей.

Также отмечается, что велосипедисты и владельцы электросамокатов могут передвигаться только с достижением возраста 16 лет или старше. За перевозку пассажира на велосипеде будет наложен штраф в размере 250 шекелей.

Водителям электросамокатов, не достигшим 16-летнего возраста, грозит штраф в размере 1000 шекелей, и использование электросамокатов разрешено только после прохождения квалификационного экзамена. За нарушение этого правила грозит штраф в размере 750 шекелей.

По ночам обязательно необходимо использовать белый передний фонарь и красный задний фонарь. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 250 шекелей. Превышение максимальной скорости для электровелосипедов, которая составляет 25 км/ч, может привести к штрафу в размере 1000 шекелей. Максимальный штраф в размере 1500 шекелей грозит тем, кто едет на велосипеде через перекресток на красный свет.

Использование мобильного телефона во время движения будет оштрафовано на сумму 1000 шекелей, а использование наушников во время езды будет наказано штрафом в размере 250 шекелей. Мотоциклисты и водители самокатов запрещены на пешеходных и велосипедных дорожках, и нарушителям грозит штраф в размере 500 шекелей.