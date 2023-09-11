В Тират-Кармеле мужчина сбил человека на украденном автомобиле

В ближайшее время он предстанет перед судом.

Хайфская окружная прокуратура заявила о готовности предъявить обвинительное заключение в отношении жителя Тират-Кармеля, который сбил женщину на угнанной машине, когда она вышла выбросить мусор, и оставил ее умирать на месте происшествия.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Из расследования стало известно, что утром 25 августа 48-летняя Мири Месика вышла из дома в Тират-Кармеле, чтобы выбросить мусор, и была сбита 21-летним Шломи Леви, который в это время управлял угнанной машиной.

Происшествие произошло неподалеку от дома Мири. Через несколько минут ее близкие обнаружили женщину в критическом состоянии на дороге, после чего вызвали скорую помощь. Леви в это время уже покинул место происшествия. Парамедики провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти пострадавшую - она скончалась.

Полиция начала расследование и, посмотрев видеозаписи с камер наблюдения, определила марку автомобиля "Шевроле" и его владельца. Офицеры полиции обнаружили владельца спящим у себя дома. Оказалось, что мужчина не знал, что его автомобиль был угнан и использован в преступлении.

Последующий анализ видеозаписей с камер позволил установить личность угонщика. Из записей стало ясно, что Шломи Леви пытался вскрыть несколько автомобилей в окрестностях в тот день, пока не смог достичь успеха и угнать автомобиль.

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