В Тират-Кармеле обрушилась часть многоквартирного дома

В ночь с 16 января на 17-е в Тират-Кармеле с потолка квартиры в одном из жилых домов обрушилась бетонная балка.

Об этом сообщает כאן חדשות.

По данным источника, происшествие обошлось без пострадавших. После обрушения балки на место происшествия вызвали представителей пожарно-спасательной команды из Хайфы. Прибывшие по вызову специалисты, осмотрели аварийный дом.

קורת בטון קרסה בדירה בטירת כרמל, איש לא נפגע. בעקבות האירוע צוות כיבוי והצלה שהוזעק למקום ביצע בדיקה ובסופה החליט לפנות את דיירי הבניין. הם הועברו לטיפול גורמי הרווחה. מחלקת ההנדסה של עיריית טירת כרמל עודכנה במצב המבנה

(צילום: דוברות כבאות והצלה, מחוז חוף)https://t.co/6U5TRNHfpx pic.twitter.com/2rcQDAdTW3 — כאן חדשות (@kann_news) January 17, 2022

По результатам проверки, они решили эвакуировать всех его жителей. Инженерному отделу мэрии Тират-Кармеля передали сведения об аварийном состоянии дома. Там примут окончательное решение о дальнейшей судьбе здания.

Ранее Курсор сообщал, что в Грузии произошло частичное обрушение жилого дома.

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