В Тират-Кармеле обрушилась часть многоквартирного дома

17:13, 17 января 2022
Новости Израиля, Происшествия
Спасатели фото
Спасатели
Фото: WhatsApp/пресс-служба полиции Израиля

Происшествие обошлось без пострадавших

В ночь с 16 января на 17-е в Тират-Кармеле с потолка квартиры в одном из жилых домов обрушилась бетонная балка.

Об этом сообщает כאן חדשות.

По данным источника, происшествие обошлось без пострадавших. После обрушения балки на место происшествия вызвали представителей пожарно-спасательной команды из Хайфы. Прибывшие по вызову специалисты, осмотрели аварийный дом.

По результатам проверки, они решили эвакуировать всех его жителей. Инженерному отделу мэрии Тират-Кармеля передали сведения об аварийном состоянии дома. Там примут окончательное решение о дальнейшей судьбе здания.

Ранее Курсор сообщал, что в Грузии произошло частичное обрушение жилого дома.

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Автор материала:
Александр Клим
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