В Тверии нашли мужчину с признаками переохлаждения

В ночь на 26 ноября, в Тверии нашли 60-летнего мужчину без сознания и с признаками переохлаждения.

Об этом сообщает издание Maariv.

Медики Magen David Adom оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что мужчина без сознания лежал на скамейке. Его одежда была пропитана водой, а тело было холодным на ощупь.

Медики посадили пострадавшего в прогретую кондиционером машину и укрыли одеялами, чтобы согреть. Его состояние стабилизировалось, после этого его увезли в медицинское учреждение.

«Курсор» писал ранее, что 89-летний мужчина был доставлен в больницу из своего дома в Араде на юге Израиля с признаками гипотермии. Позднее он скончался в больнице.

Еще мы писали, что бездомный мужчина в возрасте около 40 лет умер от переохлаждения в Тель-Авиве. Дожди и сильный ветер обрушились на северные и прибрежные районы Израиля. Сотрудники Маген Давид Адом (MDA) оказали мужчине медицинскую помощь на уличной скамейке и после госпитализировали в больницу.

Напомним, жилец многоквартирного дома в Бат-Яме, увидевший, что дверь в бомбоубежище почему-то открыта, зашел проверить, что там происходит, и обнаружил окоченевший труп неизвестного мужчины в тонком больничном халате на голое тело, лежащий на полу.