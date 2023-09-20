В тюрьме "Рамон" вспыхнули беспорядки, пострадали охранники

Один из заключенных получил травму ноги.

В среду, 20 сентября, в тюрьме "Рамон" произошли беспорядки, в результате которых пострадали двое охранников и один заключенный.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Согласно предварительным данным, инцидент начался после конфискации большого количества наркотиков в зале для свиданий. В результате происшествия двое охранников отравились газом, а заключенный поскользнулся и получил травму ноги.

Других подробностей происшествия пока не сообщают.

"Курсор" писал ранее, что с 1 сентября текущего года в Израиле вступила в силу поправка 62 к закону о работе пенитенциарных учреждений, которая вводится с целью расширения пространства в тюрьмах в связи с увеличением числа заключенных. Это значит, что ШАБАС освободит около 120 заключенных, ранее приговоренных к тюремному заключению на срок от 18 до 36 месяцев.

Еще мы писали, что по словам главы Службы общей безопасности Ронена Бара, в израильских тюрьмах катастрофически не хватает мест, а это затрудняет проведение арестов, организованных ЦАХАЛом и ШАБАКом в свете увеличивающегося числа терактов на территории Израиля.

Напомним, что в Управлении тюрем (ШАБАС) поделились подробностями массовых беспорядков, которые произошли в тюрьмах "Рамон" и "Эшель". Против участников беспорядков применялся слезоточивый газ.