В этот день погибли более 100 тысяч невинных евреев.

В столице Украины прошла ежегодная церемония в память евреев, убитых в ходе массовых расстрелов 1941 года. Мероприятие состоялось в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" в Киеве.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В символической синагоге "Место для размышлений" в Киеве главный раввин Яков Дов Блайх провел совместную заупокойную молитву для представителей еврейских организаций и общин. Место проведения молитвы имеет особое значение, так как осенью 1941 года именно здесь фашисты расстреляли множество евреев.

Трагедия, произошедшая в Бабьем Яру, стала одним из символов Холокоста. В первые дни оккупации Киева нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения. В течение нескольких дней были расстреляны более 22 тысяч человек, а до середины октября число жертв превысило 50 тысяч. В Бабьем Яру были убиты от 70 до 150 тысяч человек, включая евреев, советских военнопленных, деятелей Украинского национального совета, ромов и пациентов психбольницы.

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх обратился к собравшимся, отметив, что помнить и уважать память о трагедии в Бабьем Яру необходимо не только потому, что она была одним из ужасных проявлений нацистского террора, но и потому, что сегодняшний террор на украинской земле также требует остановки.

Трагедия в Бабьем Яру остается важным напоминанием о страшных событиях Холокоста, и ее память должна быть увековечена, чтобы не повторить подобные ужасы в будущем.

Трагедия в Бабьем Яру остается важным напоминанием о страшных событиях Холокоста, и ее память должна быть увековечена, чтобы не повторить подобные ужасы в будущем. Бабий Яр стал мировым символом Холокоста, и история его жертв должна быть передана будущим поколениям. Расстрелы евреев, советских военнопленных, ромов и других групп людей пролилась в этом месте, погубив от 70 до 150 тысяч человек.

Также мы писали, что СМИ опубликовали показания нациста, убивавшего евреев в Бабьем Яру.