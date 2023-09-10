В Умани ввели ограничения на период паломничества хасидов – что нужно знать

Они будут действовать 10 дней.

На время паломничества хасидов в Умани ввели ограничения из соображений безопасности, которые будут действовать на Рош ха-Шана.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Так, с 11 по 21 сентября будет действовать особый режим въезда и выезда, а также передвижения граждан по городу. Местная власть запретила въезд в Умань тремя автодорогами, а на других разместят контрольно-пропускные пункты.

Ограничения транспортного движения по городе также коснулись микрорайона паломничества. Также на этой территории запретили продавать и использовать пиротехнические средства, другие взрывчатые вещества, создающие шумовой эффект, продавать пневматическое оружие и игрушки, имитирующие оружие.

Кроме этого, нельзя продавать алкогольные напитки и вещества, произведенные на спиртовой основе (исключение для лекарственных средств, которые разрешены к применению и включены в Государственный реестр лекарственных средств, и дезинфекционных средств). Эти запреты введены до 22 сентября.

Чуть ранее городской глава Умани Ирина Плетнева рассказала, что с 11 по 21 сентября запрещен въезд транспортных средств, в частности:

с дороги М-30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск -И зварино в г. Умань на ул. Деревянко (база общества с ограниченной ответственностью "Стандарт строительный");

въезд с дороги М-30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино в г. Умань на ул. Каштановую;

въезд из с. Родниковка в г. Умань на ул. Павлова.

Кроме этого, местная власть обеспечивает транспортное движение с усиленным контрольно-пропускным режимом въезд с дороги М-05 Киев - Одесса в г. Умань, на ул. Освободителей для въезда лишь паломников-хасидов.

Также "Курсор" сообщал, что правительство выделило 4 млн шек для безопасного прибытия израильтян в Умань.