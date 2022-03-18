В возрасте 94 лет скончался Раввин Хаим Каневский

Раввин Хаим Каневский наиболее известен своим трудом «Дерех Эмуна» о религиозных сельскохозяйственных законах, которые актуальны для Земли Израиля.

Один из важных духовных лидеров современного религиозного еврейского мира Раввин Хаим Каневский ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Хаим Каневский — духовный лидер литовского направления, гдоль а-дор (глава поколения), сар а-Тора (министр Торы), посек, гаон и самый авторитетный Раввин в Израиле и во всём мире. Автор многих галахических книг, наиболее известен своим трудом «Дерех Эмуна» о религиозных сельскохоз законах, актуальных для Земли Израиля. Ему было 94 года.

«Большое горе, потрясение и утрата в такое сложное время для всего еврейского мира!» — написали администраторы канала.

Важно, что родственники рава Хаима очень попросили людей не приезжать сейчас к его дому, хотя тысячи людей уже в пути, несмотря на приближающийся шаббат.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

Ранее редакция нашего портала писала, что умер известный израильский писатель и публицист Матти Голан.

Кроме того, Курсор сообщал, что опальный экс-министр финансов Авраам Гиршзон скончался в возрасте 81 года.

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