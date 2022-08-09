Важный шаг для экономики и пассажиров: в Израиле расширят шоссе №6

Министерство финансов и транспорта Израиля подписало с компанией «Дерех Эрец» соглашение, в рамках которого будет произведена работа по расширению шоссе №6 на участке между развязками Кесем и Эйн-Тут.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

На шоссе №6 появятся полосы HOV — для транспортных средств с высоким уровнем загрузки пассажирами. Полоса HOV — это полоса движения, которая отделяется от других специальной разметкой. Такие полосы предназначены для автомобилей, в которых есть водитель и хотя бы один пассажир. Их строят, чтобы увеличить загрузку машин пассажирами и уменьшить пробки.

Ожидается, что работы будут закончены до 2028 года. В рамках проекта также будет осуществлено строительство новой транспортной развязки возле Бейт-Нехемии и снижение платы на 50% для транспортных средств весом более 4 тонн в промежутке времени с 3:00 до 5:30.

Министр финансов Авигдор Либерман отметил, что расширение шоссе №6 является важным шагом для экономики и пассажиров, ведь это сэкономит время и упростит дорожные услуги для израильтян.

«Курсор» писал ранее, что в Комиссии по планированию и строительству Северного округа Израиля утвердили план прокладки железной дороги между Кармиэлем и Кирьят-Шмоной.