Верховный суд Кипра отменил приговор британке, обвинившей израильтян в групповом изнасиловании

Дело связано с инцидентом, который произошел в курортном городе Айя-Напа 17 июля, после того как женщина познакомилась с несколькими молодыми израильтянами в отеле.

Британка, обвинившая дюжину израильских молодых людей в групповом изнасиловании два с половиной года назад, одержала юридическую победу на Кипре в понедельник после того, как суд принял ее апелляцию.

Об этом сообщает 7 канал.

В понедельник Верховный суд Кипра отменил обвинительный приговор Окружного суда Фамагусты в отношении молодой женщины, которая была признана виновной во лжи полиции в своих обвинениях против израильской молодежи. Верховный суд принял заявление 21-летней девушки о том, что суд над ней не был справедлив и что окружной суд Фамагусты в Паралимни имел «явное предубеждение» против нее.

Адвокаты женщины призвали власти Кипра пересмотреть ее первоначальные заявления об изнасиловании. Дело связано с инцидентом, который произошел в курортном городе Айя-Напа 17 июля, после того как женщина познакомилась с несколькими молодыми израильтянами в отеле.

Первоначально полиция арестовала 12 израильских молодых людей, некоторые из которых были несовершеннолетними в то время, после того как женщина обвинила их в изнасиловании. Позже полиция отпустила пятерых подозреваемых после того, как было доказано, что они не присутствовали во время предполагаемого изнасилования.

Однако в ходе расследования женщина отказалась, признав, что в этом были замешаны лишь некоторые из 12 молодых людей и что отношения были по обоюдному согласию. В декабре 2019 года она была осуждена за причинение вреда обществу. Однако после вынесения обвинительного приговора женщина подала апелляцию, утверждая, что следователи заставили ее дать признательные показания.

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