Верховный суд поддержал продажу земли иерусалимской церкви

Верховный суд Израиля постановил, что правая организация Ateret Cohanim на законных основаниях приобрела землю у Греческой церкви в Восточном Иерусалиме в 2004 году.

Верховный суд постановил, что праворадикальная группа законно приобрела недвижимость в Восточном Иерусалиме у Греческой православной церкви, положив конец почти двухдесятилетней борьбе за собственность в Старом городе.

Организация Ateret Cohanim, которая стремится расширить еврейское присутствие в Восточном Иерусалиме, купила три здания у церкви в ходе спорной сделки, заключенной в тайне в 2004 году. Продажа вызвала гнев палестинцев и привела к отставке патриарха Иринея I в следующем году.

Церковь выдвинула обвинения против Ateret Cohanim, утверждая, что недвижимость была приобретена незаконно и без ее разрешения.

В решении, опубликованном вчера вечером, Верховный суд отклонил апелляцию церкви, отметив, что «суровые обвинения» в неправомерных действиях сторон, участвовавших в первоначальной продаже, «не подтвердились» в ходе предыдущих разбирательств.

Церковь осуждает это решение как «несправедливое» и не имеющее «никаких юридических логических оснований».

Адвокат церкви, Асаад Мазави, сказал, что это решение знаменует «очень печальный день».

«Мы говорим о группе экстремистов, которые хотят отобрать собственность у церквей, хотят изменить характер Старого города и вторгнуться в христианские районы», — говорит он. «К сожалению, им это удается».

Греческая православная церковь — самая большая и богатая церковь в Иерусалиме с обширными земельными владениями, возникшими в течение многих веков.

Курсор ранее писал, что англиканская церковь принесла извинения евреям через 800 лет после принятия антисемитских законов. Специальная служба, на которой присутствовал главный раввин Великобритании, приуроченная к годовщине Оксфордского Синода, была направлена ​​на то, чтобы вдохновить христиан отвергнуть современный антисемитизм, заявил архиепископ Кентерберийский.