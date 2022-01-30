Власти отменили возрастное ограничение для желающих усыновить ребенка

До нынешнего момента в таких случаях существовало ограничение. Согласно ему, усыновлять детей можно было только тем, кто не достиг возраста в 56 лет.

Согласно решению межминистерской законодательной комиссии, в Израиле снято ограничение на возраст для тех, кто хочет усыновить ребенка. Новое правило вступило в силу уже 30 января в воскресенье.

Поправка к закону была предложена министром социального обеспечения Меиром Коэном совместно с депутатом Кнессета Ясмин Сакс Фридман из партии Еш атид.

Поправка также учитывает и процесс усыновления ребенка в экстренном порядке.

Ранее Курсор сообщал, что вступила в силу новая схема посещения детей школ и детских садов. Так, более 2,5 миллиона детей в возрасте до 18 лет должны были отправиться сегодня в свои учебные заведения, сдав дома тест на наличие у себя коронавируса. Результаты тестирования родители обязаны внести в систему на сайте министерства здравоохранения. При положительном результате теста ребенок остается дома на карантине.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что девять детей отравились угарным газом из-за сжигания угля для обогрева домов.

Еще напомним, что только 15 случаев миокардита выявлены среди израильских подростков, привитых от COVID.

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