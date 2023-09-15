Во Франции еврей подвергся нападению со стороны антисемитов

Местная полиция начала расследование, а мэр города Бенуа Пайян осудил инцидент.

Мужчина-еврей, живущий во Франции, подал жалобу в полицию после того, как подвергся антисемитскому нападению в Марселе.

Об этом информирует inn.co.il.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром в 13-м округе Марселя, когда еврей направлялся в синагогу. Местная полиция начала расследование, а мэр города Бенуа Пайян осудил инцидент.

Согласно данным СМИ, водитель автомобиля и еще один пассажир, находившийся с ним, вышли из машины, обругали его и угрожали убить: "Мы тебя зарежем. Встань на колени, грязный еврей грязной расы. Мы собираемся убить тебя".

Мужчина, подвергшийся нападению, не пострадал физически, но его имущество было ограблено. Прокурор Марселя заявил, что "мы работаем над установлением виновных в серьезном акте насилия в отношении жертвы, который был совершен по причине религиозной принадлежности и вымогательства денег из-за религиозной принадлежности жертвы".

Как сообщал Курсор, организация Jewish on Campus опубликовала результаты опроса, который показал, сколько нынешних еврейских студентов колледжей в США были свидетелями или испытывали те или иные формы антисемитизма в кампусе.

Ранее мы писали о выступлении председателя ПА Махмуда Аббаса на мероприятии ФАТХа в Рамалле, где он выступил с антисемитской речью. Он сказал, что нацистский лидер «боролся с евреями из-за процентных займов и денежных операций», а также добавил, что у геноцида евреев "нет ничего общего с антисемитизмом".

В ответ на это во Франции решились на жесткий шаг против главы ПА. Также в ЕС резко отреагировали на эти возмутительные слова.

Также Курсор сообщал, что *путин манипулировал раввином, когда сделал скандальное заявление о евреях и Зеленском.