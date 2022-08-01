Во время пожара в Нетании пострадал 12-летний мальчик: его состояние тяжелое

У мальчика в результате происшествия обнаружили ожоги по всему телу, парамедики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

В понедельник, 1 августа, в жилом доме по улице Рав Элимелех Нойфельд в Нетании произошел сильный пожар, в результате которого пострадали 5 человек.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что на место происшествия приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и обнаружила в тяжелом состоянии 12-летнего мальчика. Из-за пожара у него ожоги по всему телу. В состоянии искусственной комы его госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», расположенное в Тель-Авиве. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Во время пожара также пострадал 42-летний мужчина. Он был госпитализирован в больницу «Ланиадо» в Нетании с ожогами средней степени тяжести. Еще три человека надышались дымом и также были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства, которые привели к пожару.

«Курсор» писал ранее, в районе Негева произошел сильный пожар. В МАДА сообщили о пяти пострадавших от отравления дымом, в том числе о 30-летнем мужчине в состоянии средней тяжести и еще четверых — легкой степени тяжести.

Еще мы писали, что в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Буэнос-Айресе погибли пять членов еврейской семьи и 29 получили ранения. Местная жительница рассказала журналистам, что слышала громкий «взрыв» незадолго до того, как начался пожар. Причина происшествия все еще расследуются.