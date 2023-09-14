Военные летчики Израиля и Греции провели совместные учения - видео

Мероприятие считается одним из крупнейших за историю сотрудничества двух стран.

Израиль и Греция завершили крупнейшие совместные учения Военно-воздушных сил стран.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

Как отмечено в сообщении, учебные маневры включали в себя имитацию полетов в глубокий тыл противника, дозаправку в воздухе, а также боевую стрельбу.

Также ЦАХАЛ опубликовал видеоролик, на котором видно, как прошли совместные мероприятия израильских и греческих летчиков.

До этого Израиль провел совместные учения с США. Так, ВВС Израиля завершили учения "Можжевеловый дуб" с Центральным командованием американской армии, которые проводились с целью проверки и повышения готовности сил к оперативным действиям в различных сценариях.

В ходе военных учений, проводимых под командованием эскадрильи ВВС (115), приняли участие несколько израильских истребительных эскадрилий. Кроме того, к учениям присоединилась эскадрилья ВВС США (USAFCENT) с шестью истребителями F-16.

Главная цель учений заключалась в осуществлении совместных ударов по объектам, находящимся в зонах повышенного риска, а также в обеспечении защиты от потенциального проникновения вражеских самолетов. В ходе мероприятия воздушные суда отрабатывали тактику координации действий и обеспечения безопасности во время операций.

Также ЦАХАЛ провел масштабные учения на границе Израиля с Ливаном, которые были первыми своего рода и характеризовались масштабностью.