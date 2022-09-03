Возле озера Кинерет на полицию напали пьяные участники нелегальной вечеринки

2 сентября, в пятницу, в полицию обратились жители тихого и патриархального поселка Мигдаль, находящегося возле озера Кинерет. Израильтяне были возмущены проведением нелегальной вечеринки на природе.

Об этом сообщает издание «Детали«.

На место вызовы прибыли правоохранители и обнаружили десятки молодых людей, большинство из которых были пьяными. Полиция составила протокол, потребовала остановить музыку и сообщила отдыхающим, что они могут здесь остаться, но только если не будут шуметь и мешать местным.

Однако, молодые люди оказались в неадекватном состоянии и не прислушались к просьбам правоохранителей, на которых они напали и начали бросаться разными предметами, в том числе камнями. Ситуация дошла до того, что полицейскому пришлось стрелять в воздух.

В итоге правоохранители задержали нескольких участников нелегального мероприятия, в том числе его организаторов, и конфисковали усилительную аппаратуру. Правонарушителей оштрафуют на несколько тысяч шекелей за проведение вечеринки, а также полицейские расследуют обстоятельства нападения и арестуют виновных.