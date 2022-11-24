Врачи рассказали, с чем связан рост венерических заболеваний в Израиле

Каждую неделю в больничную кассу обращаются по несколько пациентов с сифилисом.

Венерологов и вирусологов по всем миру, в том числе Израиле, начал беспокоить рост венерических заболеваний, который наблюдается в последний год. И все дело в том, что большинство мужчин стали во время секса реже использовать презервативы.

Об этом сообщает «Мако».

Израильские медики настоятельно рекомендуют парам, перед тем как отказаться от безопасного секса, сдавать кровь и мочу на анализ в лабораторию, чтобы убедиться, что со здоровьем все в порядке и не подвергать себя и своего партнера опасности.

Данные исследования, которое провели в США, покащывает, что в 2011 году около 75 процентов мужчин предпочитали заниматься сексом в презервативе, а в 2021 году всего 42 процента респондентов признались, что регулярно использут методы контрацепции.

Медики обеспокоены тем, что во всем мире наблюдается всплекс венерических заболеваний, ведь они могут привести к бесплодию и серьезному поражению органов.

Директор клиники венерических заболеваний в «Меухедет» в Тель-Авиве Давид Шаша отметил, что в Израиле также растут случаи заражений инфекциями, передающихся половым путем, и это действительно эпидемия.

По его словам, каждую неделю в больничную кассу обращаются по несколько пациентов с сифилисом (который уже лет десять как практически не встречался в Израиле), при этом значительное число случаев очень тяжело поддаются лечению. Также увеличилось число пациентов, страдающих от гонореи и хламидиоза.

Доктор Дана Ливне, уролог и специалист по мужской фертильности расказала, что в израильском обществе не хватает просветительской работы по сексуальному поведению. Одной лекции в школе, касающейся этого вопроса, которая проводится просто для «галочки» явно недостаточно», – считает она.

Среди причин, которые привели росту болезней, передающихся половым путем, врачи также называют появление различных цифровых платформ для знакомств (особенно для секс-знакомств), а также феномен отмены страха перед ВИЧ, от которого благодаря развитию медицины сейчас умирают гораздо реже.