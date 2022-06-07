Все больше людей заболевают оспой обезьян в Израиле

Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях заболевания в Израиле оспой обезьян. И вот стало известно уже о третьем больном.

В Израиле подтвердили уже третий случай заболевания оспой обезьян.

Так, о пациенте с этим недугом сообщили врачи из больницы «Ихилов» в Тель-Авиве. Сообщается, что оспа была выявлена у мужчины в возрасте 32 лет. Он недавно вернулся из-за границы.

В минздраве попросили израильтян, у которых есть высокая температура и сыпь на коже, сразу же обращаться за помощью к врачу.

Важно, что пугаться не стоит. В большинстве случаев, как уверяют врачи, заболевание протекает легко. Летальный исход — большая редкость.

Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.

Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.