Вслед за Сохнут: другие еврейские организации также оказались под угрозой закрытия в рф

Министерство юстиции рф, как оказалось, разослало письма о возможном прекращении деятельности в россии и некоторым другим еврейским организациям.

После Сохнут и некоторые другие еврейские организации в рф*, которые связаны с финансированием из Израиля и США, также получили письма с угрозами от российского министерства юстиции.

Об этом сообщили detaly.co.il.

Журналист Цвика Кляйн, ссылаясь на свои источники в рф, сообщил, что некоторые еврейские организации, пожелавшие остаться неназванными, могут быть признаны «иностранными агентами», а их деятельность на территории рф может быть прекращена по решению суда.

Эти организации отказываются публично рассказать о происходящем, но сообщили, что давно находятся в сложном положении. Работники Сохнут также сообщали, что они долгие годы находились под контролем фсб.

Из-за возможного закрытия Еврейского агентства в россии Лапид поручил МИД подготовить рекомендации по поводу ответных политических шагов Израиля. На совещании в воскресенье обсуждалось политическая, а не юридическая подоплека российского решения.

Было принято заключение, что Израиль временно продолжит «играть» на правовом поле, но в это время подготовит несколько вариантов политических ответных шагов, вплоть до закрытия российских центров в Израиле.