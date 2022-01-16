ВВС Израиля и ЦЕНТКОМ США провели совместные воздушные учения над Негевом

Армия обороны Израиля и Центральное командование вооруженных сил США провели на прошлой неделе совместные воздушные учения над югом Израиля, имитируя авиаудары и воздушные бои, сообщает ЦАХАЛ.

Об этом пишет Times Of Israel.

По данным ЦАХАЛа, израильские пилоты из 119-й эскадрильи, управляющие истребителями F-16 и самолетами Gulfstream G550, собирающими разведывательную информацию, летали вместе с американскими пилотами из 55-й истребительной эскадрильи, управляющими истребителями F-16, против так называемой «Красной эскадрильи» ВВС Израиля, которая использует истребители F-16, вертолеты и другое оборудование для имитации вражеских сил во время учений.

«Израильские авиационные команды летали «плечом к плечу» с американскими командами и имитировали совместное реагирование на воздушные угрозы и удары по целям, посредством обучения, сотрудничества и взаимного роста», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

«Эти учения представляют собой важную веху в укреплении международно-стратегического сотрудничества между Израилем и американскими ВВС, и они способствуют повышению боеготовности наших войск», — заявляют израильские военные.

Ранее Курсор писал, что обнародован рейтинг сильнейших армий мира: Израиль попал в ТОП-20. ЦАХАЛ давно считается одной из самых современных и сильных армий в мире.

Солдаты ЦАХАЛа получили передовое современное вооружение, разработанное компанией Elsec (дочерняя компания Elbit Systems).

Курсор также сообщал, что роботы в Израиле могут заменить наземные войска на передовой. Elbit Systems и Roboteam выпустили роботизированную систему — модульную многоцелевую платформу ROOK UGV,

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