Выводы промежуточного отчета о крушении вертолета: отказ двигателя, приведший к пожару

В отчете говорилось, что не было никаких доказательств попытки пилотов выбраться из вертолета.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа опубликовал выводы первого промежуточного отчета группы экспертов, созданной после крушения вертолета возле Хайфы на прошлой неделе.

Об этом сообщает maariv.co.il.

Согласно промежуточному сообщению, у экипажа вертолета возникла аварийная ситуация, которая развивалась быстрыми темпами в темных условиях, на высоте около 700-800 метров над уровнем моря, в результате отказа двигателя, затем распространилась на правый двигатель. Помимо фактов возгорания левого двигателя следственная группа также обнаружила повреждения правого двигателя.

С момента выявления неисправности и объявления «аварийного состояния» до момента попадания воды прошло менее двух минут, в течение которых бригаде удалось спокойно отработать неисправность и провести оперативные аварийные работы в соответствии с процедурами и структурами: неисправность диагностика, системы пожаротушения двигателей, предотвратить распространение огня и привести в действие аварийные системы плавучести.

В отчете говорилось, что не было никаких доказательств попытки пилотов выбраться из вертолета, в связи с их состоянием здоровья. Это также показывает, что повреждение воды было относительно сбалансированным и способствовало спасению капитана Рона Бирмана.

В то же время в обстоятельствах этой аварии представляется, что спасатели не могли спасти боевиков. Кроме того, не было обнаружено никаких данных, свидетельствующих о том, что вертолет был сбит в воздухе птицами, другим самолетом или в результате действий противника. Также пока внутри вертолета не обнаружено признаков возгорания.

Ранее Курсор сообщал, что в России вертолет совершил жесткую посадку.

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