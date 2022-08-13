«Яндекс» хочет перенести в Израиль разработку технологий беспилотного такси

Согласно информации СМИ, компания «Яндекс» уже начала перевод работы своих сервисов на облачную инфраструктуру зарубежных провайдеров.

Транснациональная компания в отрасли информационных технологий «Яндекс» планирует перевести из российской федерации* в Израиль разработку технологий беспилотного такси и роботов-доставщиков.

Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в компании.

Согласно информации, «Яндекс» уже начал перевод своих процессов с внутренних платформ на зарубежные сервисы. Исходный код и технологии беспилотных авто останутся в рф, а переход на облачные сервисы, как подчеркивают в компании, нужны для выхода на новый рынок. В «Яндексе» обсуждаются несколько потенциальных названий новой структуры: roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai.

В издании отмечают, что российские разработчики беспилотных автомобилей начали испытывать трудности с закупкой оборудования за рубежом. Вероятно, это связано с санкциями, введенными против россии.

Известно, что компания начала тестировать прототипы беспилотного транспорта в 2017 году, а в 2020 году это направление отделили в компанию Yandex Self-Driving Group.

«Курсор» писал ранее, что в мае 2022 года появилась слухи о том, что компания «Яндекс» переносит свою штаб-квартиру из россии в Израиль. Но позже в компании в очередной раз опровергли эту информацию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!