За два дня двое непривитых младенцев попали в тяжелом состоянии в больницу

В больнице Ассута в Ашдоде сегодня утром было объявлено, что полуторагодовалый ребенок был госпитализирован в реанимацию после заражения гриппом. Невакцинированный малыш испытывает сильную одышку и даже нуждается в дыхании. Это уже второй случай за два дня, когда ребенок попал в больницу после заражения гриппом.

Об этом сообщает mako.co.il

Вчера в полдень ребенок был госпитализирован в педиатрическое отделение неотложной помощи, где у него была обнаружена сильная одышка и необходимость в неинвазивном дыхании. Позже его перевели для дальнейшего лечения в детское отделение интенсивной терапии, где ему поставили диагноз «грипп типа А. В больнице сказали, что на данном этапе его состояние улучшается, но по-прежнему требуется респираторная поддержка и интенсивная терапия».

Доктор Хагар Гур, директор педиатрического отделения интенсивной терапии в Ассута Ашдод, пояснила: «Этой зимой мы наблюдаем много случаев заболевания гриппом у детей всех возрастов, и большинство из них не имеют фоновых заболеваний. Грипп может быть очень опасен для детей всех возрастов. Рекомендуется прививать младенцев и детей в возрасте от шести месяцев против гриппа».

Ранее Курсор сообщал, что ученые обеспокоены, что птичий грипп в Израиле может распространиться на людей.

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