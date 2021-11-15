Загрязнение окружающей среды в Иудее и Самарии подрывает национальную безопасность Израиля

Загрязнение окружающей среды и природных ресурсов – явление, для которого нет никаких политических границ. В Иудее и Самарии существует множество экологических проблем, наносящих вред окружающей среде, здоровью жителей всего региона, включая жителей Израиля.

Конфликт между Израилем и Палестиной и раздельный контроль над территориями затрудняют решение вопроса с экологией в этом регионе.

В руководстве поселений Иудеи и Самарии считают, что когда премьер-министр Нафтали Беннет во время визита на экологический саммит в Глазго заявляет о плане Израиля по борьбе с изменениями климата, но не имеет виду Иудею и Самарию.

В поселениях обеспокоены тем, что вторая по величине делегация на полях климатического саммита в Глазго вернулась домой с планом и пакетом законопроектов по разрешению климатического кризиса в стране, тем не менее никак не включая в эту программу самые загрязненные районы на территории Иудеи и Самарии.

«Закона о чистом воздухе за зеленой чертой не существует. Сбор и обработка отходов арабскими властями не осуществляется. Именно поэтому каждый день здесь горят десятки мест. Это опасные вещества, яд, которым дышат и арабы, и евреи, и для которого нет границ или забора. Только в Израиле около 2 тыс человек ежегодно умирают от последствий загрязнения воздуха. Это подрывает нашу национальную безопасность. Эту проблему можно решить с помощью законодательства и бюджета 2,5 миллиардов шекелей на несколько лет. Весь этот регион можно превратить в зеленую зону!», – поясняет директор объединения городов Самарии за окружающую среду Гилад Бен-Ари.

В тоже время, руководители поселений обращают внимание на то, что на территории Иудеи и Самарии существует несколько экологических аспектов, влияющих на климатическую ситуацию на всей территории Израиля, в частности, высокая гидрологическая чувствительность, резкая фрагментация территории и отсутствие политической территориальной целостности, высокая плотность населения у арабов и значительные различия в уровне жизни, а также различия в управлении окружающей средой между палестинцами и израильтянами

. В некоторых районах Иудеи и Самарии образуются горы мусора, а затем они сгорают, вызывая сильное загрязнение воздуха и нанося вред флоре и фауне, а также близлежащим источникам воды.

Наиболее серьезной опасностью является загрязнение водных источников. Поскольку источники водоснабжения у Израиля и жителей поселений общие. Однако туда попадает и сгоревший мусор, обломки нелегальных песчаных карьеров, сточные воды, все это попадает в ручьи на территории Иудеи и Самарии.

Сегодня около 95% сточных вод палестинского населения и около 10% еврейского не подвергаются обработке. Эти бытовые и промышленные сточные воды не проходят надлежащую очистку от загрязняющих веществ.

В руководстве поселений отмечают, что в министерстве экологии рассматривали этот вопрос, однако с приходом нового правительства этот процесс приостановился. Совет поселений надеется на рассмотрение данного вопроса как можно быстрее.

Этот вопрос продвигался министерством экологии, но в новом правительстве его продвижение застряло. Мы надеемся, что после того, как израильская делегация во главе с премьер-министром вернулась из Глазго, новое правительство будет способствовать решению этой насущной проблемы.

«Сточные воды, стекающие из Рамаллы и просачивающиеся в горный водоносный слой, качают и пьют в Тель-Авиве. Забота об окружающей среде в Иудее и Самарии является частью всестороннего решения для всего региона — здесь нет границ. Два года назад Совет поселений представил правительству полноценный план для решения этого вопроса, включая очистку сточных вод, формирование подобающего законодательства о загрязнении воздуха и других экологических проблем, а также разъяснительную работу как для израильтян, так и для арабов», – сообщил глава Совета поселений Игаль Дильмони.

Курсор уже сообщал, что изменения климата наносят удар по израильским фермерам и садоводам.

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