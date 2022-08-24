Заммэра Ришон ле-Циона Максим Бабицкий помогает городам Украины, находящимся под бомбежками

С начала полномасштабного вторжения россии* в Украину Харьков находится под постоянными обстрелами, воздушная тревога звучит там каждый день. Недавно Харьков посетила делегация из израильского города Ришон ле-Цион во главе с заместителем мэра Максимом Бабицким.

О поездке рассказывается в сюжете корреспондентов Харьковских известий.

Во время визита израильская сторона поделилась с властями Харькова о собственном опыте создания безопасных условий для населения во время ракетных обстрелов. Стороны обсудили ряд вопросов, которые затрагивали медицину, образование, безопасность гражданского населения. В обсуждении участвовали представители муниципалитета, работники ГСЧС и полиции.

Израильская сторона была шокирована тем, каким стал город после ракетных обстрелов россиян. Гражданская инфраструктура города очень сильно пострадала.

«Сейчас я приехал в Харьков – я не был здесь ровно год – и я смотрю: вот кого освобождают? Что освобождают? Мирных жителей Харькова освобождают? Вот кого? Это страшно, когда я вижу все эти попадания в жилые дома. Говорят, что бьют только высокоточным оружием. Вот сразу вопрос, когда я вижу разрушенный жилой дом или общежитие. Одно из двух: или там что-то не понимают и недоговаривают и нет никакого высокоточного оружия или, если оно правда есть, то почему это высокоточное оружие бьет по жилому сектору. Специально? Сегодня я проезжал школу, которую разбомбили – кто там был – военные? Парк – военные? Детские аттракционы разбомбили. Это не объяснимо», — сказал Бабицкий.

По его словам, израильская сторона решила поделиться опытом, как обезопасить гражданское население в новых реалиях войны. В частности, были подготовлены определенные рекомендации, что нужно делать человеку во время обстрелов. Подготовка к угрозе должна быть в первую очередь психологическая – что конкретно делать в той или иной ситуации и как довести все это до автоматизма. Бабицкий отметил, что людям надо объяснить, что конкретно делать во время обстрелов, чтобы они осознали почему это важно.

«Человек ко всему привыкает, к сожалению, к войне в том числе. И к сиренам в том числе. Когда человек будет на подсознательном уровне понимать, что, если во время сирены он находится на улице, то ему нужно сделать это, это и это. А если он находится в помещении – ему нужно сделать вот это, это, это. Человек начнет реагировать на это», — добавил он.

Бабицкий заявил, что специалисты Израиля разработали специальное тестирование, максимально адаптированное для Харькова и Украины. Пройдя тестирование и ответив на несколько вопросов, человек поймет, как обезопасить себя и окружающих.

«Человек, который пройдет этот тест — он занимает 3-5 минут — будет задумываться перед каждым действием, которое он делает. Если ответ неверен, то он узнает, почему неправильный. Вот так человек поймет все это на подсознательном уровне. Когда люди начнут автоматически правильно реагировать — они будут спасать свою жизнь», — заявил Бабицкий.

Соответствующие разработки будут систематизировать все профильные службы и департаменты Харькова. Именно тестирование в будущем могут разместить в соцсетях для того, чтобы научить мирных жителей правильным действиям в случае опасности.

«В первую очередь, конечно — безопасность для граждан: и защитные сооружения, и обучение населения, обязательное выполнение тех рекомендаций, которые дает руководство города и руководство страны — нам нужно идти тоже по этому пути. Многие из этих рекомендаций нужно адаптировать и нам.

Меры, необходимые для того, чтобы люди были обеспечены во время обстрелов в Харькове, продолжают проводить: продолжается обустройство бомбоубежищ, координируют работу всех служб и что не менее важно – разрабатывают генеральный план восстановления Харькова. Делается все для того, чтобы создать в городе максимально безопасные условия для населения», — заявил начальник Главного Управления ГСЧС Украины и Харьковской области Александр Волобуев.

Первый заместитель городского председателя Харькова Александр Новак заявил, что проведена инвентаризацию и сейчас создаются места укрытия, прежде всего у в жилых микрорайонах, в школах. Также будет проводиться онлайн-обучение, а все укрытия проходят сейчас аттестацию и оборудуются соответствующим образом.

«Мы готовимся к более серьезным мерам безопасности. И безусловно те рекомендации, которые мы увидели в виде тестов, будут адаптированы под наши условия. После этого харьковчан оповестят о том, что они могут пройти тестирование и выработать систему, чтобы понимать, как действовать в ситуациях, связанных с безопасностью», — сказал Новак.

Кто кого? Война в Украине. Максим Бабицкий против Якова Кедми. На Youtube-канале известного израильского телеведущего 9 Канала Бориса Белодубровского в словесной баталии на тему «россия* против Украины» сошлись заместитель мэра Ришон ле-Циона Максим Бабицкий и экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!