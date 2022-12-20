Заплатит народ: с чьей ошибкой связано подорожание электроэнергии

Спустя полтора года после выхода на пенсию бывшего председателя Электрической компании ему так и не нашли замену.

Управление по ценным бумагам оштрафовало компанию на 900 000 шекелей за то, что она не назначала председателя совета директоров около полутора лет, нарушив Закон о ценных бумагах.

Об этом сообщает Maariv.

Электрическую компанию обязали выплатить штраф в размере 900 000 шекелей. Уведомление об уплате штрафа было направлено вчера Управлением по ценным бумагам (SEA) в рамках административной санкции, наложенной на компанию.

Такое решение было принято после заявления комиссии по ценным бумагам и биржам, что она намерена оштрафовать компанию за несоблюдение своих обязательств в качестве публичной компании. Предыдущий председатель Электрической компании Йефтах Рон Тал ушел в отставку со своей фактической должности ради частной карьеры в начале августа 2021 года.

Оказалось, что спустя полтора года после выхода на пенсию ему до сих пор не нашли замену. Причиной этого стали серьезные разногласия между уходящим министром энергетики Карин Эльхарер и уходящим министром финансов Авигдором Либерманом.

Договоренность уже почти была достигнута, чтобы назначить председателем Алофа Илана Бирана, но он сам передумал и отказался занимать эту должность. Управление по ценным бумагам возложило ответственность на саму компанию. Это связано с тем, что, по его мнению, правление не выполнило свою часть процесса назначения из-за бездействия.

Цена политической ошибки ляжет на плечи израильтян, которые оплатят штраф за счет увеличения тарифа на электроэнергию. Электрокомпания объявила о повышении тарифа на электроэнергию на 8,2%.