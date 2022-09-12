«Заработали» 55 млн шекелей: в Израиле задержали адвокатов-мошенников

В ходе обысков в домах подозреваемых полицией были изъяты автомобили и ценные вещи на сумму в десятки миллионов шекелей.

Израильская полиция по подозрению в мошенничестве задержала четырех подозреваемых, среди которых были два адвоката. Обманным путем они получили более 55 миллионов шекелей.

Об этом сообщает издание «Детали».

Мошенники использовали поддельные документы, чтобы продать своим жертвам «права» на государственные земли, которые на самом деле не выставлялись на продажу. Полиция задержала подозреваемых после расследования, которое началась после того, как Земельное управление Израиля и Управление налогообложения недвижимости подали жалобу против двух жителей Северного округа. В жалобе их обвинили в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег на сумму в десятки миллионов шекелей.

Более того, мошенники использовали свою профессию адвокатов для создания якобы законного и надежного представительства с целью использования и обмана потерпевших.

Сотрудники израильской полиции провели в домах подозреваемых обыски и изъяли автомобили и ценные вещи на сумму в десятки миллионов шекелей. Банковские счета подозреваемых были закрыты. Расследование дела продолжается.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция арестовала пятерых подозреваемых в масштабной схеме выманивания денег после расследования под прикрытием, которое длилось целый год. В числе подозреваемых находится сын бывшего начальника штаба ЦАХАЛа.