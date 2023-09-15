Зеленский заявил, что из-за недостаточной помощи Израиля Украине, он не может защитить всех евреев в Умани

По его словам, за жизни десятков тысяч евреев, приезжающих молиться в Умань на праздник Рош ха-Шана, ответственна не только Украина.

В преддверии еврейского праздника Рош ха-Шана президент Украины Владимир Зеленский встретился с 32 эмиссарами Хабада и раввинами 26 еврейских общин страны, чтобы поблагодарить лидеров украинской еврейской диаспоры за поддержку Украины и ее стремления к миру. По его словам, важно путешествовать по миру и рассказывать правду, которая происходит в Украине из-за агрессии рф. Также он сделал важное заявление о недостаточной помощи Израиля его стране в этой ситуации.

Об этом пишет "9 канал".

Зеленский рассказал о звонке Нетаниягу, который позвонил ему с целью попросить помощи в обеспечении безопасности паломников, прибывающих в Умань. Украинский президент пояснил, что обеспокоенность премьер-министра Израиля была связана с тем, что в Умани есть убежища только для 11 тысяч человек, в то время как ожидалось прибытие 30 тысяч.

"Я ответил, что если Израиль передаст Украине "Железный купол", это поможет защитить всех израильских граждан. В любом случае я пообещал ему, что если он приедет на Украину, то я буду сопровождать его в поездке в Умань", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что ответственность за жизни десятков тысяч евреев, приезжающих молиться в Умань на праздник Рош ха-Шана, лежит не только на Украине, но и на Израиле, который предпринимает для этого недостаточно.

Стоит отметить, что на следующей неделе в Нью-Йорке состоится первая встреча лидеров двух государств с начала войны на Украине и с момента вступления в должность Нетаниягу.

Ранее "Курсор" писал о том, что Зеленский обвинил путина в убийстве пригожина - украинские спецслужбы нашли важные доказательства.