Жена Лапида подала в суд на раввина за сфабрикованные фото

«Я подала в суд на человека, который распространял ложь о том, что я не еврейка», — заявила Лихи Лапид.

Жена Яира Лапида, Лихи Лапид подала в суд на раввина Товию Зингера, который сомневался в ее еврейском происхождении.

Об этом Лихи написала на своей странице в Facebook.

Она заявила: «Я подала в суд на человека, который распространял ложь о том, что я не еврейка, потому что я правнучка раввина Моше Авигдора Амиэля, покойный раввин Амиэль был главным раввином Тель-Авива. До этого он был главным раввином Антверпена в течение 16 лет, а затем его позвали приехать на Святую Землю — и он пришел».

Лихи Лапид намерена пресечь ложь от имени своего прадеда, раввина Амиэля, который был одним из лидеров религиозного сионизма и основал ешиву «Новое поселение», которая после его смерти называется «Ешива Раввина Амиэля». Среди ее выпускников главный раввин Израиля Давид Лау, Яаков Вайнрот, Яаков Нааман и другие.

Жена Лапида написала: «Я подала в суд на раввина Зингера, потому что никто не усомнится в моем еврействе. Мой иудаизм вместе с моим сионизмом — это моя идентичность, и это пульсирующая и активная часть моей жизни, начиная с еженедельного семейного кидуша с халой на столе по праздникам и заканчивая гордой матерью, чей сын зачислен в армию. Никто не будет пытаться что-либо сказать обо мне».

Она рассказала, что за несколько дней до выборов ее сайт взломали и начали публиковать странные сообщения от моего имени. «Я знала, что так работает машина, но не понимал тогда, что это связано с безумной предвыборной кампанией. Мне никогда не приходило в голову, что они будут распространять фальшивые фотографии меня и Яира с крестом. Что придет раввин по имени Товия Зингер и начнет сумасшедшую кампанию о моей поддержке христианства. Он распространял ужасные видео против меня. Поэтому я подала на него в суд».