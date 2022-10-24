Жена мэра города на севере арестована по подозрению в шантаже бизнесмена

Подозреваемую доставят в мировой суд в Хайфе, где потребуют продления ее содержания под стражей.

Сегодня, 24 октября, супругу мэра города на севере страны, а также двух бывших полицейских и еще одного подозреваемого, полиция задержала по подозрению в шантаже и угрозах бизнесмену.

Об этом сообщает издание News.walla.

Во второй половине дня женщину должны доставить в мировой суд в Хайфе, где потребуют продления ее ареста.

Известно, что расследование этого дела велось в течение последних месяцев сотрудниками Национального подразделения по расследованию мошенничества в «Лахав-433».

По предварительным данным, четверо арестованных угрожали предпринимателю и принуждали его прекратить деятельность, а также участие в местной политике, иначе они пришлют его соратникам материалы, «подрывающие» его авторитет. И эту угрозу они выполнили.

Бизнесмен был одним из самых больших сторонников действующего мэра, пока не решил сам баллотироваться на пост мэра на выборах, которые состоятся через год.

Тогда подозреваемые, занимающиеся частными расследованиями, выследили бизнесмена, сфотографировали его во время любовного свидания и отправили фотографии его сторонникам.

Утром полиция провела обыски в домах подозреваемых и собрала улики. Расследование дела продолжается.

«Курсор» писал ранее, что полиция арестовала мужчину из Кафр-Каны, который угрожал Бен-Гвиру.