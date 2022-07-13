Женщине, сломавшей лодыжку при выходе из автобуса, выплатили 350 тыс. шекелей

40-летняя жительница Холона, которая упала при выходе из автобуса компании «Эгед» и сломала лодыжку, получила компенсацию.

Жительнице Холона, у которой диагностировали перелом левой лодыжки в результате падения при выходе из автобуса «Эгед», выплатили компенсацию в размере 350 тысяч шекелей.

Об этом сообщает издание Strana.co.il.

Известно, что женщина после падения была доставлена в больницу «Вольфсон», где врачи установили ей диагноз и провели госпитализацию для фиксации перелома. После инцидента она подала иск против Ведомства национального страхования и страховой компании «Харэль», страховщика «Эгед» и получила компенсацию.

В исковом заявлении указано, что женщина упала на остановке по ул. Лишански 27 в г. Ришон ле-Ционе. И поскольку авария произошла при выходе из автобуса, по Закону о компенсациях пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, произошедшее, во всех смыслах, может рассматриваться, как ДТП.

Сообщается, что после происшествия она хромает, испытывает трудности во время передвижения и страдает от невропатических симптомов в области лодыжки. А еще пострадавшая продолжает испытывать тревожность и бессонницу.

Женщина потребовала компенсацию за потерю дохода, боль и страдание, медицинские расходы и расходы на помощь третьих лиц, и при заключении мирового соглашенХолония со страховой компанией было решено выплатить ей компенсацию в размере 180 тыс. шекелей помимо компенсации в 170 тыс. шекелей, выплаченных ей Ведомством национального страхования.

«Курсор» писал ранее, что больница выплатит 12,5 миллиона шекелей девушке, которая 24 года назад заболела сильным недугом мозга из-за преждевременных родов.