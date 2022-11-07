Жильцов эвакуируют: на парковке жилого дома в Ход ха-Шароне образовался провал

בולען נפער בחניית בניין בהוד השרון — הדיירים מפונים מהמקום https://t.co/bIi54zWRHN pic.twitter.com/jzJHLzN3an — ערוץ 7 (@arutz7heb) November 7, 2022

Проверка инженера муниципалитета показала, что зданию угрожает опасность обрушения, так как строители убрали несколько несущих бетонных конструкций. Из-за этого покрытие парковки провалилось, и конструкция утратила стабильность.

Проверяется необходимость в эвакуации соседних домов.

«Курсор» писал ранее, что в Тель-Авиве обрушился потолок ремонтируемого здания. В результате ЧП погиб один строитель и еще один человек был ранен.

Еще мы писали, что в Нигерии обрушилось 21-этажное здание. Количество погибших в результате инцидента составило 43 человека. Среди погибших — директор компании, строящей дом в фешенебельном районе города.

Напомним, группа из 26 сотрудников пожарной службы проводила учения в одной из пещер на востоке Бразилии, в тот момент, когда своды пещеры не выдержали и рухнули. Девять пожарных погибли и один был спасен. Операция по разбору завалов и поиску застрявших людей длилась 12 часов.