Жильцов эвакуируют: на парковке жилого дома в Ход ха-Шароне образовался провал

12:40, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Gershon Elinson/Flash90

В полу парковки спасатели увидели большую дыру глубиной в несколько метров.

Сегодня, 7 ноября, на парковке возле жилого дома на улице Симтат Дрор в Ход ха-Шароне образовался глубокий провал. Есть угроза обвала здания.

На место происшествия прибыли следователи Службы пожарной охраны и спасения и сотрудники других чрезвычайных служб. Начата эвакуация жильцов.

Проверка инженера муниципалитета показала, что зданию угрожает опасность обрушения, так как строители убрали несколько несущих бетонных конструкций. Из-за этого покрытие парковки провалилось, и конструкция утратила стабильность.

Проверяется необходимость в эвакуации соседних домов.

«Курсор» писал ранее, что в Тель-Авиве обрушился потолок ремонтируемого здания. В результате ЧП погиб один строитель и еще один человек был ранен.

Еще мы писали, что в Нигерии обрушилось 21-этажное здание. Количество погибших в результате инцидента составило 43 человека. Среди погибших — директор компании, строящей дом в фешенебельном районе города.

Напомним, группа из 26 сотрудников пожарной службы проводила учения в одной из пещер на востоке Бразилии, в  тот момент, когда своды пещеры не выдержали и рухнули. Девять пожарных погибли и один был спасен. Операция по разбору завалов и поиску застрявших людей длилась 12 часов.

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