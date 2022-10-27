Житель Рамат-Гана путем угроз вымогал у строительных фирм миллионы шекелей

Сегодня, 27 октября, сотрудники израильской полиции опубликовали детали дела, получившее название «дело доктора Бума». Главным его фигурантом стал 40-летний житель Рамат-Гана, который шантажировал строительные компании и требовал миллионы шекелей.

Об этом сообщает издание «Детали».

Мужчина отправлял фирмам, занимающимся недвижимостью, письма, в которых сообщал, что на их строительных объектах заложено взрывное устройство. Он требовал миллионы шекелей в биткоинах за то, что не приведет устройства в действие.

Жителя Рамат-Гана обвиняют в четырех эпизодах вымогательства и приведении в действие трех взрывных устройств с целью навести страх на подрядные компании и потребовать от них выплаты огромных сумм за прекращение атак на объекты.

В результате взрывов страдали здания, но пострадавших не было. Мужчина включал взрывные устройства ранним утром, когда рабочих еще не было на смене.

Он тщательно планировал свои преступные действий, в частности получал наблюдение за стройками, в частности использовал дроны.

Первое преступление задержанный совершил в 2020 году в Рамат-Гане, он устроил взрыв на парковке здания, где осуществлялся проект реконструкции ТАМА-38. До этого он отправил письмо с требованием перечислить ему несколько миллионов шекелей и подробную инструкцию, как это можно сделать на электронный кошелек. К письму он прикрепил флешку, на которой была видеозапись двух взрывов бетонной плиты, произведенных им на открытой местности, чтобы продемонстрировать, что он способен осуществить свою угрозу.

Позже он провернул еще несколько подобных схем с другими строительными компаниями.

Но 2 октября следователи прибыли в его квартиру, арестовали, провели обыск, в ходе которого изъяли улики, укрепившие подозрения в его причастности к действиям.

26 октября было подано заявление о намерении предъявить ему обвинение и прошение оставить его под стражей до окончания судебного разбирательства.

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