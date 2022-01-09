Жителя Петах-Тиквы арестовали по подозрению в педофилии

В магистратском суде Петах-Тиквы срок задержания подозреваемого был продлен до 11 января.

Житель Петах-Тиквы арестован по подозрению в совершении непристойного действия в отношении своей дочери и ее 9-летней подруги.

Об этом сообщает maariv.co.il.

Полиция задержала подозреваемого в совершении непристойного действия в отношении несовершеннолетних, одной из которых была его дочь, в Петах-Тикве. Расследование было начато сотрудниками полиции после получения жалобы о подозрении в непристойном поведении отца в его доме и в компании 9-летних девочек, в прошлую пятницу, когда они были с ним.

Полиция задержала подозреваемого, 42-летнего жителя Петах-Тиквы, по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Сегодня утром в магистратском суде Петах-Тиквы срок задержания подозреваемого был продлен до 11 января.

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