Жителю Кайот предъявлено обвинения в попытке пронести наркотики в тюрьму

Также против него выдвинуто еще одно серьезное обвинения.

6 октября 21-летнему жителю Крайот официально было предъявлено обвинение в попытке пронести наркотики в тюрьму «Кармель» и в нападении на тюремного надзирателя. Преступление произошло еще в конце сентября.

Об этом пишут "Детали".

Мужчина пытался через ограждения тюрьмы перебросить подозрительные предметы, но его вовремя заметили сотрудники Управления тюрем. Выяснилось, что он таким странным образом пытался передать в тюрьму разные виды наркотиков, в том числе десятки граммов гашиша, а также бупренорфин, МДМА и каннабис.

Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление, вследствие чего напал на одного из надзирателей и попытался сбежать, но у него ничего не получилось. После возбуждения дела и начала расследования был произведен обыск автомобиля этого мужчины, в котором были обнаружены, среди прочего, три мобильных телефона, тысячи шекелей наличными и несколько граммов каннабиса.

Несмотря на все это обвиняемый утверждает, что невиновен и просто шел гулять на банановые плантации недалеко от тюрьмы. Тем не менее по прошествии примерно двух недель, когда были собраны доказательства, ему было предъявлено обвинение вместе с ходатайством продлить его содержание под стражей до окончания судебного разбирательства.

Ранее "Курсор" писал о том, что израильтянина обвинили в совершении ряда серьезных сексуальных преступлений. Обвинения в совершении ряда серьезных сексуальных преступлений выдвинуты были в адрес 38-летнего жителя севера страны. Он домогался своих родственниц и подруг его семьи, когда они еще были несовершеннолетними.