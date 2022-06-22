10 лет бюрократических издевательств пресёк адвокат Ави Аптекман

Политика Израиля относительно пребывания и проживания здесь новых граждан – вещь уникальная. Страна, построенная репатриантами, страна, в которой семья превыше всего, отражает свои гуманные ценности на государственном уровне. Израиль предоставляет возможность пожилым одиноким родителям получить статус даже в том случае, если по Закону о Возвращении у родителя такого права нет. На такой шаг государство идет не столько из рациональных соображений, сколько из человечности: если пожилой родитель остается в стране исхода в одиночестве, он получает возможность жить рядом со своей семьей – детьми и внуками – в Израиле.

Так как же гражданину Израиля обеспечить статусом своего родителя?

У чиновников МВД есть четкие инструкции на этот счет:

Право на статус получают женщины не младше 62 лет и мужчины не младше 64 лет.

Родитель не должен состоять в браке.

У родителя не должно быть других детей за пределами Израиля.

Эти пункты кажутся понятными и объективными до тех пор, пока вы не начинаете примерять их к реальной жизни. Возраст и запись о бракосочетании – понятно – это осязаемые на бумаге категории, но вот с последним пунктом не редко бывают сложности. Как быть родителю, связь которого со вторым ребенком давно нарушена? Да, он есть, но никакого участия в семейной жизни он не принимает десятилетиями. А как поступить в случае, если второй ребенок, находящийся с родителем в стране исхода, не просто не может или не хочет заботиться о нём, а причиняет ему физический и моральный вред?

К большому сожалению, этих случаев намного больше, чем нам всем бы хотелось. В такой ситуации и обратилась ко мне одна из моих клиенток Елена (имя изменено).

В далёком 2010 году Елена приехала в Израиль в гости к дочке и внукам, на тот момент женщине было 69 лет. Её дочь подала запрос на получение для мамы статуса по программе «Пожилой одинокий родитель» и получила ожидаемый отказ. Дело в том, что у Елены в России есть еще один ребенок – сын. Чиновники, взглянув на несколько галочек на бумаге, не стали вникать в детали обращения и вернули просьбу вместе с отказом. А детали в этом деле были самым важным. Тот самый сын Елены, который, по логике государства, может заботиться о маме, к сожалению, уже давно не мог позаботиться и о себе. Мужчина на протяжении долгих лет страдает тяжелой формой алкоголизма, лечение в наркологической клинике не привело к положительным результатам, а только озлобили его и настроили против матери. Апогеем их ссор и его издевательств над пожилой женщиной стал чудовищный поступок – сын выгнал Елену из дома и сжег её квартиру.

Любому человеку понятно, что в такой ситуации ни о какой заботе не может идти и речи. Несмотря на наличие родственников на бумаге, женщине не просто негде было жить, а стало опасным оставаться в родном городе. А значит сдаваться было нельзя.

Мы не раз подавали апелляции, взывая чиновников к пониманию, требуя поднять глаза от бумаг и обратить внимание на гуманитарный характер случая. Бюрократическая машина не сдавалась: менялись министры, менялась политика рассмотрения подобных дел, увольнялись и приходили новые начальники визовых центров, чиновники требовали доказательств плохого обращения с женщиной, отказывая раз за разом – всё это затянуло дело Елены на безумных 10 лет. Только представьте себе жизнь пожилой женщины, которая сначала натерпелась издевательств от сына, а затем, уже почти увидев благополучную старость рядом с любящими людьми, была на протяжении десяти лет в подвешенном состоянии.

И вот наконец на последнем слушании нам удалось достучаться до судьи. Взглянув на всю это бумажную канитель, на измученную женщину, которой к этому моменту исполнилось уже 80 лет, судья вынесла решение. Елена получила долгожданную визу! Это невероятная победа, которая, как мы все надеемся, послужит большим подспорьем для следующих подобных дел и поможет обрести счастья тем, кто действительно его заслуживает – нашим пожилым родителям.

Важно оговориться: судья отметила законность и грамотность всех поданных нами апелляций, в каждом нашем слове доказательство недееспособности сына и опасности нахождения Елены рядом с ним, было неоспоримо. Без вмешательства адвоката это дело не только не получило бы нужного разрешения, женщина была бы депортирована и не вернулась бы в Израиль никогда.

Такая большая победа для человека и не менее важная для человечества. За десятилетия работы нашего адвокатского офиса (с 1994 года), к сожалению, мы становились свидетелями чудовищного произвола, оттого нам так важно не опускать руки и бороться за справедливость в случае каждого нашего клиента!

Если вы или ваши родственники, друзья, знакомые, столкнулись с трудностями в любых вопросах получения статуса или гражданства, мы точно знаем, как вам помочь.

Адвокат Ави Аптекман

Консультация: +972-3-613-60-21

Сайт: https://aptekman.co.il/

На правах рекламы.