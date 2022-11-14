100 лет с инъекциями инсулина

14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, цель которого – повышение уровня информированности населения об этом заболевании, его лечении и профилактике. Эта дата была выбрана не случайно: 14 ноября 1891 года родился один из открывателей инсулина, Фредерик Бантинг. А 100 лет назад, в начале 1922 года, произошло событие, ставшее настоящим переворотом в медицине: 14-летний подросток Леонард Томпсон, страдавший сахарным диабетом, получил первый укол инсулина. Лечение привело к значительному улучшению состояния его здоровья. А сахарный диабет с тех пор из смертельного заболевания превратился в хроническое.

В 1921 году четырем канадским исследователям из Университета Торонто – Фредерику Бантингу, Чарлзу Бесту, Джону Маклауду и Джеймсу Коллипу — впервые удалось экстрагировать инсулин из поджелудочной железы животных и подтвердить факт его влияния на человека. Через год они опубликовали результаты своих исследований и впервые применили препарат. В 1923 году Бантинг, Бест и Коллип получили патент на инсулин и метод его производства в США и немедленно продали его Университету Торонто за символическую сумму: один доллар каждому. «Инсулин принадлежит не мне, он принадлежит всему миру», — заявил Бантинг, выражая позицию всех трех ученых. В том же 1923 г. он и Маклауд были удостоены Нобелевской премии.

В доинсулиновую эпоху с сахарным диабетом пытались бороться с помощью голодания и кровопускания, единственным более-менее реальным методом облегчения этого недуга была безуглеводная диета. С появлением же инсулина диабет перестал быть приговором, и больные, прежде фактически обреченные на смерть, стали получать необходимое им лечение.

На протяжении 60 лет препарат производили из поджелудочных желез животных. Но в середине 70-х годов прошлого века рост спроса на инсулин во всем мире достиг таких масштабов, что к 2000 году его природный источник (поджелудочные железы животных) мог бы быть полностью уничтожен. Проблема дефицита лекарства была решена в 1976 году, благодаря началу выпуска человеческого инсулина — полусинтетической его версии, которая по молекулярному строению была идентична человеческому гормону.

В 80-х годах ХХ века с помощью методов биотехнологии и генной инженерии удалось изменить строение инсулина и установить время его действия, и с тех пор было сделано много важных шагов в усовершенствовании возможностей лечения сахарного диабета.

В прошлом диабетикам приходилось приспосабливать свою повседневную жизнь к действию инсулина. Сегодня все наоборот: можно подбирать вид инсулина, подходящий к распорядку дня пациента, его образу жизни, характеру и, разумеется, к изменениям резистентности к инсулину в течение суток. Теперь уже не нужно делать инъекции каждые несколько часов, поскольку есть инсулин длительного действия (базальный), который можно вводить один раз в день. Усовершенствовалась и технология введения лекарства, став намного более комфортной для пациентов. Сегодня инсулин вводят с помощью одноразовых шприцов, которые очень просто и удобно использовать, а ощущение от такой инъекции можно сравнить с укусом комара.

Изменился и сам подход к лечению инсулином. Когда-то этот препарат считался «оружием Судного дня», которое врачи оставляли для более поздних стадий болезни — как последнее средство борьбы с ней. Сегодня существует широкий врачебный консенсус в отношении многочисленных преимуществ раннего начала лечения инсулином.

В последнее время для лечения некомпенсированного диабета 2-го типа стали применять новый метод лекарственной терапии: инъекции препарата, который объединяет сразу два эффективных действующих вещества – базальный (длительного действия) инсулин и аналог GLP1 (глюкагоноподобный пептид). Такие комбинированные препараты инсулина и GLP1 входят в израильскую корзину лекарств и назначаются пациентам, отвечающим определенным критериям.

В заключение хотелось бы напомнить, что несмотря на все успехи медицины и фармакологии диабет по-прежнему остается прогрессирующим заболеванием. По данным ВОЗ и Международной федерации диабета (IDF) от этой болезни и ее осложнений каждый год погибают и становятся инвалидами миллионы людей. В Израиле сейчас насчитывается около 500 тыс. диабетиков и примерно столько же человек в состоянии пред-диабета. Поэтому крайне важно вести здоровый образ жизни и регулярно делать проверки, ибо чем раньше выявлена болезнь, тем успешнее она лечится.

Ирина Щукина