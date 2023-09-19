14 сентября – Всемирный день атопического дерматита

14 сентября во всем мире отмечается День атопического дерматита, главная цель которого — повысить осведомленность общества об этом заболевании кожи.

Мы поговорили о нем с доктором Алиной Лозински, дерматологом из медицинского центра «Тель а-шомер».

- Скажите доктор, много ли людей болеет атопическим дерматитом в Израиле и в мире вообще?

- Общемировая статистика гласит, что атопическим дерматитом страдает от 2 до 10% взрослого населения и от 10 до 30% детей. Что касается Израиля, то в прошлом году вышла работа, основанная на исследовании «Маккаби», которое собирало данные на протяжении 10 лет, и результаты оказались схожими с мировыми. Общая доля составила около 4,5%, а заболеваемость среди детей доходила до 11%. Если классифицировать все эти случаи по тяжести заболевания, то, конечно, больше встречается легких и средних случаев, нежели тяжелых, при этом последних чуть меньше у детей. Примерно до 10% всех случаев являются тяжелыми.

- Многие говорят, что атопический дерматит — это то, что раньше называли диатезом. Так ли это?

- Атопический дерматит является частью диатеза. Дело в том, что диатез представляет собой весь атопический спектр, в который в том числе входит и дерматит. Зачастую люди страдают от целого ряда заболеваний этого спектра. Иногда это атопический дерматит, иногда астма, аллергический ринит, конъюнктивит и так далее, в той или иной степени в разные годы жизни проявляются разные болезни. Это то, что называется воспалением второго типа. Одна из наиболее традиционных классификаций типа воспалений разделяет их по клеткам, которые вызывают воспаление, так называемым Т-лимфоцитам. Первый тип приводит к более аутоиммунным, аутоинфламаторным заболеваниям, таким как, например, псориаз, а второй чаще приводит к аллергическим заболеваниям, таким как атопический дерматит.

- Но отчего конкретно может возникать атопический дерматит?

- Как правило, он вызывается целым спектром причин. Существует генетическая предрасположенность, ряд генов, от комбинации и значения которых зависит тяжесть заболевания. Также сильно влияют факторы окружающей среды, например, более стерильная среда развитых, прогрессивных стран приводит к ухудшению и усиленному проявлению дерматита, особенно в детстве. Классический пример: дети, которые растут в деревне, меньше страдают от дерматита. Считается, что грязь «учит» иммунную систему адекватно реагировать на аллергенные факторы, а когда ребенок растет в слишком стерильной среде, любой, даже незначительный фактор воспринимается организмом более остро. Когда мы говорим о склонности человека к заболеванию атопическим дерматитом, то рассматриваем 2 основных системы: первая это сама по себе кожа с большей склонностью к дерматиту, не самым правильным строением кожных белков, таких как филаггрин, и вторая - это подкожные воспаления, как раз те самые Т-лимфоциты, о которых мы говорили, которые приводят к воспалению изнутри. Тот дерматит, который мы видим в результате, это комбинация склонности кожи и склонности подкожных воспалительных клеток.

- Взрослые, которые страдают атопическим дерматитом, — это те, кто болел им детстве? Или можно заболеть уже во взрослом возрасте?

- Чаще всего дерматит начинается в детстве и потом не до конца затихает во взрослом возрасте. Хотя у большинства детей с АД к подростковому возрасту он либо облегчается, либо уходит. Но иногда дерматит вдруг развивается уже во взрослом возрасте, на пятом-шестом десятке. Зачастую это те люди, у которых изначально были другие факторы диатеза, например конъюнктивит, астма, склонность к аллергии и так далее. А когда у взрослых проявляется дерматит без каких-либо причин, возможно, определенные факторы все-таки были или у них самих, или в семье.

- Каковы симптомы атопического дерматита, и чем это заболевание опасно для пациента?

- В основном атопический дерматит грозит очень резким, значительным ухудшением качества жизни, потому что одно из определений дерматита – это сыпь, которая сопровождается достаточно сильным зудом. Также атопический дерматит повышает склонность к вторичным заболеваниям, бактериальным и вирусным, таким как герпес. Но основная проблема атопического дерматита – это постоянный дискомфорт, который он вызывает, сыпь и мучительный зуд. Зачастую, когда мы убираем зуд на первых этапах лечения, сыпь еще остается, но пациент уже становится счастливее, ведь зуд может приводить к тому, что человек теряет сон, поскольку постоянно чешется и раздирает свою кожу.

- А как проявляется тяжелое течение атопического дерматита?

- Тяжесть мы определяем по объективным параметрам, таким как распространение сыпи (тяжелая сыпь занимает больше 20–30% поверхности кожи), и по субъективным ощущениям человека. Разные степени дерматита, как правило, определяются комбинациями именно этих двух основных симптомов. И уровнем ухудшения качества жизни. В кожных заболеваниях мы с годами все больше и больше смотрим на субъективные ощущения пациента, а не только на наше объективное суждение.

- Скажите, можно ли вылечить АД, а если нельзя, то какими способами облегчают страдания пациентов?

- Атопический дерматит - болезнь хроническая. Зачастую человек может вылечиться, только если болезнь пройдет сама. У многих детей так и происходит. Мы не умеем лечить АД, однако умеем облегчать симптомы до такой степени, когда человек знает, что у него есть фон дерматита, и при минимальном, но эффективном лечении практически не страдает. Это, по сути, наша цель.

- А какими лекарствами сейчас лечат атопический дерматит?

- При большинстве кожных заболеваний, в том числе и атопическом дерматите, можно поделить лечение на 3 основных направления, которые можно сочетать. Во-первых, мы говорим о местных способах лечения, их основа – увлажнение кожи. 1–2 раза в день нужно использовать увлажняющий крем, иначе заболевание возвращается. Кроме того, есть мази – стероидные и негормональные противовоспалительные. Во-вторых, это облучение UV-лучами, фототерапия. И третье направление – это таблетки, как более традиционные, так и современные, либо биологические препараты, либо ингибиторы так называемых «джаков». Биологические препараты — это антитела против определенных молекул, которые вызывают дерматит. На данный момент единственный биологический препарат, который разрешен к использованию в Израиле для индикации дерматита это дупилумаб – «Дупиксент». Он точечно ингибирует (подавляет) воспаление и таким образом облегчает зуд и сыпь. Мы знаем, что «Дупиксент» влияет не только на атопический дерматит, он разрешен и используется для лечения также астмы, аллергического ринита и т.д.

- Существует ли способ профилактики атопического дерматита?

- Во-первых, важной частью профилактики является само лечение, о котором мы говорили ранее, - увлажнение кожи. Предотвращение нанесения грубого ущерба коже, такого как солнечные ожоги. Ну и регулярное лечение. Если человеку необходимы таблетки или постоянные уколы, то их надо постоянно использовать, потому что прекращение очень часто приводит к возобновлению дерматита. Также существуют работы, в которых говорится, что если в младенчестве (а дерматит обычно развивается в 3-6 месяцев) 1-2 раза в день наносить на кожу ребенка увлажняющие кремы, использовать увлажняющее мыло для его купания, это может снизить склонность к заболеванию атопическим дерматитом.

Беседовал Алексей С. Железнов