Накануне гастролей Степан Хаусер в своем приветствии к израильским зрителям сказал: «Привет всем нашим друзьям в Израиле! Наконец-то, мы — 2Chellos, едем в вашу замечательную страну и выступим в Тель-Авиве 16 ноября! Не пропустите последнее выступление дуэта 2Chellos! Это будет один из лучших концертов нашего тура. До скорой встречи!»

Посмотреть приветствие Степана Хаусера здесь: https://youtu.be/fKGcJYaymUI

2Chellos — два красавца виолончелиста, которые родились в музыкальных семьях и получили блестящее классическое музыкальное образование – оба обучались в самых престижных музыкальных вузах Европы и были учениками у лучших педагогов мира. Они также неоднократно становились лауреатами самых различных международных конкурсов. Имея такой великолепный классический бэкграунд, Лука и Степан легко покоряют ценителей классической музыки филигранным исполнением произведений Баха и Вивальди, но через несколько минут так же легко зажигают аудиторию эпатажной версией композиции группы AC/DC.

История 2Cellos как дуэта, началась тогда, когда после юношеских баталий на самых престижных международных конкурсах, Лука и Степан решили больше не соперничать, а объединив свои таланты и любовь к музыке, решили показать, что для них не существует никаких жанровых ограничений. В итоге молодые виртуозы создали свой собственный стиль и добились невероятного успеха, выведя свой любимый инструмент виолончель на совершенно новый качественный уровень звучания и восприятия.

Поначалу 2Cellos выбирали основой для своих феерических аранжировок рок-композиции Guns N’Roses, «Нирваны», The Beatles, Стинга и Майкла Джексона — музыку, которую они любили еще до того, как стали дуэтом. Именно кавер-версия песни Smooth Criminal Майкла Джексона принесла им в 2011 году мировой успех и признание, набрав за 2 недели более 3 миллионов просмотров на YouTube. Их дебютный одноименный альбом (2Cellos), выпущенный в мае 2011 года, включал аранжировки песен U2, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Sting, Coldplay, Nirvana, Muse и Kings of Leon. В апреле того же 2011 года на волне растущей славы дуэт 2Cellos заключил контракт с лейблом Sony Masterworks и получил приглашение присоединиться к Элтону Джону в его мировом турне.

С тех пор к списку звезд поп- и рок-музыки, с которыми сотрудничал дуэт, добавились Джордж Майкл, Андреа Бочелли, Зубин Мета и Red Hot Chili Peppers, продюсеры и композиторы Боб Эзрин, Т-Боун Бернет, Умберто Гатика, Джеймс Ньютон Ховард. 2Cellos были желанными гостями на многих серьезных мероприятиях, включая «Бриллиантовый юбилей королевы» в Великобритании, церемонию вручения «Эмми» в Лос-Анджелесе, церемонию вручения награды «Золотой мяч ФИФА» в Швейцарии и др.

Со временем музыкантам пришла в голову мысль создать каверы произведений, написанных их любимыми кинокомпозиторами. Так в 2017 году появился четвертый альбом дуэта SCORE, первый трек в котором – композиция Рамина Джавади для сериала «Игра Престолов», где волнующий звук виолончели знаменует начало очередной серии. В этот альбом вошли также треки из великих кинофильмов в новом оригинальном исполнении: любимая всеми оскароносная тема из «Титаника» (My Heart Will Go On), композиция Джона Вильямса из «Списка Шиндлера», Вангелиса — из «Огненных колесниц», а также For the Love of a Princess из «Храброго сердца», May It Be из «Властелина колец: Братство кольца»», вдохновляющий трек Now We Are Free из «Гладиатора».

Прекрасное звучание виолончели, напоминающее тембр человеческого голоса, идеально подошло для таких романтических произведений, как песня Moon River Генри Манчини и Джонни Мерсера из «Завтрака у Тиффани», композиций Эннио Морриконе из «Нового кинотеатра «Парадизо» и «Малены», любовной темы Нино Рота из «Крестного отца», оскароносной мелодии Франсиса Ле из «Истории любви», темы Ханса Циммера из «Человека дождя» и Cavatina Станли Майерса из «Охотника на оленей.

На сегодняшний день 2Cellos выпустили 6 альбомов. У них более 20 миллионов подписчиков в социальных сетях, больше 6 млн подписчиков и 750 млн просмотров на YouTube канале. Но несмотря на огромную популярность и доступность новых хитов на просторах интернета, музыканты очень любят выступать на «живых» концертах. Их sold out выступления проходили в самых разных уголках мира, в том числе в США, Японии, Южной Америке, Австралии и Европе.

«Мы надеемся, что слушая нас, вы поймете, что виолончель — это универсальный и разнообразный инструмент, способный играть самый тяжелый рок, самую мягкую балладу и самую современную музыку, — говорит Степан Хаусер. — В нем есть целая палитра эмоций, взлетов и падений. Мы пытаемся подарить вам впечатления, которых вы больше нигде не получите».

Мощь, напор и экспрессия, не уступающая симфоническому оркестру, в сочетании с насыщенным, певучим и проникновенным звуком виолончели в грандиозном шоу всемирно известного дуэта 2Cellos!

16 ноября, 21:00, зал Менора Мивтахим в Тель-Авиве.

Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/3A2UYts

Гастроли организованы агентствами YM Production, Hadran и S.T. Standard.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting