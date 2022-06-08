Bespoke Home 2022 от Samsung: будущее уже наступило

В центре внимания выставки — обновленная кухонная и бытовая техника со стильными цветами, новыми функциями и отделкой премиум-класса и система SmartThings Home Life. Новым в этой линейке является глобальный запуск стиральной и сушильной машины Bespoke AI, а также кухонного комплекта Bespoke.

Он включает в себя совершенно новые печи Bespoke с искусственным интеллектом, запуск которых запланирован на вторую половину этого года. Новая духовка предлагает подключенные функции через приложение SmartThings, что делает приготовление пищи проще и эффективнее, обеспечивая при этом отличные результаты. AI Pro Cooking™ может распознавать ингредиенты, соответствующим образом оптимизировать настройки и следить за едой во время ее приготовления, чтобы блюдо не вышло недоготовленным или наоборот. Функция Dual Cook Steam™ позволяет пользователям одновременно готовить как полезные блюда на пару, так и блюда в духовке, используя разные настройки. Кроме того, функция Sense-to-Open позволяет удобно открывать дверцу духовки одним прикосновением, обеспечивая элегантный и минималистичный дизайн с плоской дверцей без ручек. Остальная часть комплекта, включая посудомоечную машину и индукционную плиту, будет доступна во второй половине 2022 года.

Система AI OptiWash™ в стиральной машине Bespoke AI оптимизирует каждую стирку, используя оптимальное количество воды и моющего средства в зависимости от степени загрязнения белья, а система автоматического дозирования предлагает простое решение для автоматического хранения и дозирования моющего средства.

Сушильная машина Bespoke AI предлагает усовершенствованную технологию AI Optimal Dry, которая постоянно отслеживает содержание воды с помощью усовершенствованного датчика и интеллектуально оптимизирует цикл для тщательной сушки вещей. Он также автоматически контролирует время цикла и температуру, чтобы защитить одежду от перегрева. Кроме того, усовершенствованный датчик определяет изменения уровня влажности, чтобы регулировать температуру и продолжительность сушки для максимальной эффективности. Функция Smart Dial персонализирует белье, распознавая часто используемые настройки стирки и сушки. Кроме того, используя разработанные для оптимальной работы в паре, пользователи стиральной и сушильной машин Bespoke AI могут успевать стирать и сушить свою одежду всего в течение часа благодаря функциям Super Speed Washer и Super Speed Dry.

Индивидуальные возможности подключения выходят за рамки простого управления устройствами с помощью приложения. Речь идет о создании персонализированных домашних подключений с использованием технологий на основе искусственного интеллекта, чтобы сделать домашнюю жизнь более удобной.

Чтобы расширить эти возможности, Samsung запускает SmartThings Home Life в июне этого года по всему миру. Центр подключения, который объединяет шесть основных домашних услуг: приготовление пищи, энергия, уход за одеждой, уход за домашними животными, уход за воздухом и уход за домом. SmartThings Home Life позволяет пользователям настраивать совместную работу своих устройств в зависимости от необходимых им услуг.

Объединяя удобство шести сервисов SmartThings SmartThings Home Life повышает качество вашей жизни дома и позволяет вам контролировать все с вашего смартфона.

SmartThings заботится и о ваших четвероногих друзьях. Когда питомец остается дома один, SmartThings Pet Care автоматически включает музыку или телепередачи, предлагая ему ощущение безопасности и дружеского общения. Вы даже можете удаленно следить за своими питомцами, получив доступ к смарт-камере вашего Bespoke Jet Bot AI+. Кроме того, регулируя настройки таких приборов, как освещение, кондиционеры, очистители воздуха и т. д., вы можете сделать свой дом более комфортным и безопасным для вашего питомца, пока вас нет дома.

Стремление помочь окружающей среде уже давно лежит в основе дизайна продуктов Samsung. Новейшая бытовая техника Bespoke не является исключением. Все они разработаны с учетом устойчивого жизненного цикла продукта от начала до конца.

Она создана максимально эффективной и экологичной. Например, начиная с производства, Samsung стремится предотвратить загрязнение почвы за счет минимизации отходов, образующихся на заводах, включая осколки стекла. В этом ключе Samsung также перерабатывает жидкие материалы, такие как отработанное масло и краска, в топливо, чтобы их можно было использовать позже. Фактически, производственные мощности Samsung для цифровой техники в Корее достигли уровня переработки промышленных отходов в 93% в 2019 году, который увеличился до 98% в 2021 году. Samsung продолжит увеличивать уровень переработки в будущем.

Что касается доставки продуктов, Samsung сдерживает чрезмерную зависимость от природных ресурсов, используя эко-упаковку, которую потребители могут использовать дома. Samsung также предлагает цифровые руководства с помощью QR-кодов, чтобы сократить производство бумажных руководств.

В холодильниках Samsung используется передовой цифровой инверторный компрессор, а в стиральных машинах Samsung используется такая технология, как AI Ecobubble™. Благодаря таким инновационным технологиям Samsung удалось сократить потребление энергии на 67 % для холодильников с нижней установкой с 2000 по 2020 год и на 53 % для стиральных машин барабанного типа с 2011 по 2020 год. Результат этих усилий был отмечен наградой – Сертификат Energy Star. Фактически, все стиральные и посудомоечные машины с фронтальной загрузкой, а также 91% холодильников Samsung, продаваемых в США, имеют сертификат Energy Star. Для пользователей Samsung это означает снижение затрат на электроэнергию при одновременном снижении выбросов парниковых газов.

Служба SmartThings Energy также может помочь пользователям экономить энергию, отключая устройства, когда они не используются, а также регулируя жалюзи и кондиционеры, уменьшая потери энергии и создавая экологически чистые привычки дома.

Наконец, для любого бытового прибора правильная утилизация в конце жизненного цикла продукта имеет первостепенное значение на протяжении всего процесса устойчивого развития. Чтобы обеспечить более длительный срок службы бытовой техники, начиная с июля, Samsung предлагает 20-летнюю гарантию, самую продолжительную гарантию, предлагаемую Samsung в Европе и США, для ключевых компонентов бытовой техники, таких как двигатели с цифровым инвертором и компрессоры с цифровым инвертором для продукции Bespoke.