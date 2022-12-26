Без иврита никуда!

С февраля прошлого года в Израиль прибыло почти 70 000 новых репатриантов.

К настоящему моменту многие из них уже успели страну покинуть, столкнувшись с разными трудностями и неготовностью местной в докладе об итогах социологического исследования бюрократической системы к такому большому притоку людей.

В докладе по итогам социологического исследования университета Бар-Илан и общественной организации «Лобби миллиона» опубликованы данные о том, что именно мешает совсем свежим репатриантам прижиться (интегрироваться) здесь.

Одной из весомых причин оказалось то, что более 70% новоприбывших в Израиль за последние 10 месяцев не смогли начать изучение иврита в государственных ульпана, так как последние переполнены и мест просто физически нет.

Дефицит учебных классов и квалифицированных преподавателей был заметен еще до начала сегодняшней волны алии. А после вторжения России в Украину темпы репатриации возросли в десятки раз и проблема лишь обострилась.

В городские ульпаны очереди просто безумные, «корзина абсорбции» через полгода заканчивается, а без иврита в Израиле очень сложно, если не сказать невозможно. Официальные письма, документы, быт, работа – без языка никак не справиться с этими задачами.

Что же делать? Уезжать в очередную неизвестность или пытаться бессистемно изучать сложный язык самостоятельно? Выход есть!

Благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции вы можете изучать иврит частным образом за государственный счет: программа дает вам право на полный возврат стоимости обучения в частном ульпане!

Записавшись на курс в «Ульпан шели», вы получаете возможность учиться в небольшой группе от 4 до 8 человек. Маленькие группы позволяют намного больше практиковаться в разговорной речи и гораздо быстрее продвигаться вперед. Обучение проходит в очном и дистанционном формате, вы можете выбрать удобный для вас вариант занятий. И конечно, вы будете в надежных руках опытных преподавателей, которые ведут уроки по современным методикам. Классы формируются в соответствии с уровнем иврита учеников и занимаются в то время, которое им удобно.

Курс в «Ульпан шели» не отменяет права на обучение в обычном государственном ульпане!

Кстати, недавно программа Министерства алии и интеграции была расширена и теперь позволяет продолжить учиться также тем, кто приехал раньше, но так и не овладел языком в достаточной мере: «Ваучер» могут получить репатрианты, находящиеся в стране до 10 лет.

Важно!

Для записи на частный субсидированный курс в «Ульпан шели», получения подробной информации о критериях программы «Ваучер» и возможностях обучения оставьте заявку на сайте https://bit.ly/ulpan_sheli. С вами свяжется русскоязычный координатор и ответит на все вопросы.

«Ульпан шели» также ведет полезную и интересную страницу в сети «Фейсбук». Там можно найти ссылки на онлайн-переводчики и израильские радиостанции, учить новые выражения по темам и даже путешествовать по Израилю с веселым Ульпанычем.

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